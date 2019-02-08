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«Роковой патруль» — тизер супергеройского сериала по вселенной DC

Фантастический боевик «Роковой патруль» потокового сервиса DC Universe обзавёлся полуминутным тизером с первыми кадрами из сериала. Премьера 13-серийного первого сезона состоится 15 февраля.

Экранизация одноимённого комикса расскажет о крайне необычной супергеройской команде, участники которой обрели сверхспособности благодаря покалечившему их трагическому случаю. В команду изгоев, спасающих мир, входят Роботмен (Брендан Фрейзер), Безумная Джейн (Дайан Герреро), Эластичная Женщина (Эйприл Боулби), Киборг (Джоиван Уэйд) и Негативный Человек (Мэтт Бомер). Руководит организацией доктор Найлз Колдер (Тимоти Далтон). Противостоит Роковому патрулю злодей Мистер Никто (Алан Тьюдик).

Сценаристом сериала выступает Джереми Карвер («Сверхъестественное»); он же числится исполнительным продюсером наравне с Джеффом Джонсом, Грегом Берланти и Сарой Шехтер. Производство курируют Warner Bros. Television и Berlanti Productions.

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Видео Роковой патруль
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