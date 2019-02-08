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Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:
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Disney+ может вернуть на экраны Маппетов

Портал Splash Report сообщает, будто потоковый сервис Disney+ работает над возвращением в эфир Маппетов. Премьера многосерийной постановки Mappets Live Another Day ожидается в 2020 году. Официального подтверждения информации пока нет.

По слухам, над проектом работают продюсеры «Однажды в сказке» Эдвард Китсис и Адам Хоровиц, а также прописавшийся во вселенной Disney Джош Гад («Холодное сердце», «Красавица и Чудовище»). Повествование в новом сериале берёт начало после событий фильма «Маппеты завоёвывают Манхэттен» 1984 года. Перед Кермитом стоит задача собрать вместе разбежавшихся друзей, чтобы разыскать пропавшего пианиста Рольфа.

В последний раз знаменитое семейство кукольных персонажей появлялось на телеэкранах в именном сериале 2015 года, продержавшемся в эфире ABC всего один сезон, после чего телеканал прикрыл проект из-за низких рейтинговых показателей.

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