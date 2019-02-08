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Первоисточник: thathashtagshow.com Прямая ссылка на новость:
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Съёмки сериала от Amazon по «Тёмной башне» Стивена Кинга могут начаться в апреле

По информации портала That Hashtag Show, пока не получившей официального подтверждения, Amazon Studios назначила старт производства сериала по «Тёмной башне» Стивена Кинга. Съёмки стартуют в середине апреля в Хорватии и продлятся до конца июня. Кастинг уже начался, и если это так, новости о первом пополнении в актёрском составе не за горами.

Действие 13-серийного сериала развернётся за много лет до событий фильма-экранизации прошлого года. Основанный на четвёртом романе «Колдун и кристалл» и частично на первом романе «Стрелок», многосерийный фантастический эпик расскажет о становлении главного героя: получении заветных револьверов, первой встрече с Человеком в чёрном, первой любви и первой миссии в качестве Стрелка.

По слухам, ведётся поиск актёров и актрис 16–18 лет на роли Дискейна, а также Катберта Оллгуда, Алена Джонса, Джейми Де Карри, Эйлин Риттер и девушки главного героя Сюзан Дельгадо.

Главным антагонистом выступает Мартен Броудклок, чья любовная связь с матерью главного героя Габриэль станет одним из важных движущих факторов сюжета.

Шоураннером проекта назначен давний поклонник творчества писателя Глен Маззара («Щит», «Ходячие мертвецы»). Соавтор киноэкранизации Акива Голдсман выступает исполнительным продюсером наряду с Грегори Лессансом, Роном Ховардом, Брайаном Грейзером и Джеффом Пинкнером. Николай Арсель и Андерс Томас Йенсен отвечают за сценарий. Производство контролируют Media Rights Capital и Sony Pictures TV.

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