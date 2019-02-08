Бёрн Горман получил роль в четвёртом сезоне «Пространства»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Пространство» опубликовал видеоролик с приветствием от нового участника актёрского состава — в четвёртый сезон космического эпика записался Бёрн Горман («Тихоокеанский рубеж», «Игра престолов»). Съёмки продолжения завершатся на этой неделе, а премьера состоится на Amazon во второй половине года.

В экранизации серии романов Дэниела Абрахама и Тая Френка Горману досталась роль коварного и безжалостного Адольфуса Мёртри — главы службы безопасности земной корпорации Royal Charter Energy c представительствами на Луне и Ганимеде.

В сериале снимаются Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Кэс Анвар, Томас Джейн, Шохре Агдашлу, Уэс Чэтэм, Фрэнки Адамс, Чад Л. Коулмэн, Дэвид Стрэтэйрн, Шон Дойл, Кара Ги и другие.

Исполнительными продюсерами, создателями, сценаристами и шоураннерами остаются Нарен Шанкар («Почти человек»), а также коллеги по «Железному человеку» Марк Фергус и Хоук Остби. Производство возглавляют Alcon Television Group и Hivemind.