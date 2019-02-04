«Каратель» удерживает первое место в десятке самых востребованных сериалов на потоковых сервисах

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

По данным аналитической фирмы Parrot Analytics, с момента выхода второго сезона марвеловский «Каратель» продолжает удерживать лидирующую позицию по количеству запросов на просмотр среди оригинальных сериалов всех потоковых сервисов США.

За прошедшую неделю (27 января — 2 февраля) количество запросов снизилось с почти 35 млн до 29,4 млн, позволив сериалу без особых проблем удержаться на первом месте в основной десятке. На второе место перебрались «Титаны» от DC, а на третье поднялись «Очень странные дела».

Между тем «Сорвиголова» за неделю с шестого места перекочевал на четвёртое с неизменным количеством запросов на просмотр — 27 млн.

Вот так выглядит свежий топ-10 целиком: