Новости блогов — с 27 января по 10 февраля

Лев Гринберг раскопал ещё одну малоизвестную интересную игру с «Денди». Метроидвания с кавайным звездолётом — что может быть лучше?

Лев Гринберг сделал видеообзор «Мирай из будущего». Фильм неплохой, особенно если вы уже успели обзавестись маленькими детьми.

Лев Гринберг с Сергеем Цирюликом объяснили FLCL. Интересные детали и подробности прилагаются.

Михаил Судаков и не думает забрасывать реакции — на сей раз на группу IZ*ONE. Увы, японский дебют вышел средним.

Михаила Судакова не остановить, новая реакция в этот раз даже на две песни группы CLC. Не поверите — всё хорошо!

Михаил Судаков рассказал о новой космофантастике от Сергея Лукьяненко. Не «Дозорами» едиными, хотя будет ещё один самый-самый-самый последний! Наверное.

Лариса Мосенко рассказала, как Джеймс Макэвой поведал о новом сериале. Молодой Жан-Люк Пикар? Почему бы и нет, с Ксавье же получилось!

Иван Петров написал вторую часть заметок о российском кино прошлого года. В этот раз всё опять плохо, да.