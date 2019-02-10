Новости блогов — с 27 января по 10 февраля

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Новости игр — лучшее за неделю Игру продаёт только картинка: слухи о проблемах разработки Atomic Heart «Навсикая из долины ветров» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат «Промар», «Код Гиас», «Академия супергероев» и «Мобильный доспех Gundam» выйдут в российский прокат Netflix продлил «Последнее королевство» на четвёртый сезон
   
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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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