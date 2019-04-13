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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
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Джон Фавро пообещал, что «Мандалорец» понравится даже тем, кто ничего не знает о «Звёздных войнах»

Помимо даты выхода и официального логотипа сериал «Мандалорец», представленный на презентации Disney+ его создателем Джоном Фавро, добавил в свою копилку ещё несколько важных информационных деталей.

Шоураннер пообещал, что проект будет одновременно и передовым, и олдскульным, а также, что немаловажно для привлечения широкой аудитории, сериалом без проблем смогут насладиться даже те, кто вообще ничего не знает о «Звёздных войнах».

Напомним, события приключенческого боевика разворачиваются после падения Империи, до прихода к власти Первого Ордена. Главный герой — одинокий стрелок-мандалорец (Педро Паскаль), скитающийся по дальним рубежам галактики, не подчиняющимся Новой Республике.

Нынче, когда съёмки проекта подошли к концу, Фавро, по его словам, занят тем, что пытается «сделать его похожим на „Звёздные войны“»:

Над сериалом работают фанаты [франчайза], поэтому мы создаём то, что сами хотели бы увидеть. Задействовав новых персонажей и новый таймлайн, мы получили отличную возможность привлечь новых поклонников, потому что в сюжете нет героев, которых зритель обязан знать, или истории, с которой необходимо ознакомиться, чтобы понимать, что происходит на экране.

С другой стороны, главный сценарист «Мандалорца» подчеркнул, что сериал наверняка порадует и давних фанатов, для которых припасены отдельные приятные сюрпризы.

В целом Фавро вдохновлялся подходом Джорджа Лукаса, сумевшего органично совместить атмосферу древних мифов с передовыми технологиями, чего собирается добиваться и сам. Для работы над проектом используется широкий спектр технических возможностей от продвинутого CGI до старых добрых практических эффектов.

Первый сезон по сценарию Фавро сняли Тайка Вайтити, Дэйв Филони, Дебора Чоу, Рик Фамуйива и Брайс Даллас Ховард. Исполнительными продюсерами помимо Фавро и Филони являются Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон. Премьера состоится 12 ноября.

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Мандалорец
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