«Совершенная гармония» — трейлер музыкальной комедии от NBC

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал NBC опубликовал трейлер музыкальной комедии «Совершенная гармония» для нового телесезона 2019–2020. Увиденное вызывает осторожный оптимизм — ролик демонстрирует потенциал, но как сериал зарекомендует себя после пилота, покажет время.

Это история о том, как провинциальный церковный хор совершенно случайно обретает наставника в лице профессора музыки из престижнейшего университета Лиги плюща.

В сериале снимаются Брэдли Уитфорд, Анна Кэмп, Уилл Гринберг, Джино Седжерс, Тимберли Хилл и Ризван Манжи. Пилот снял Джейсон Уайнер («Американская семейка») по сценарию Лесли Уэйк Уэбстер («Жизнь в деталях»). Оба числятся исполнительными продюсерами проекта.