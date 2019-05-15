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«Совершенная гармония» — трейлер музыкальной комедии от NBC

Телеканал NBC опубликовал трейлер музыкальной комедии «Совершенная гармония» для нового телесезона 2019–2020. Увиденное вызывает осторожный оптимизм — ролик демонстрирует потенциал, но как сериал зарекомендует себя после пилота, покажет время.

Это история о том, как провинциальный церковный хор совершенно случайно обретает наставника в лице профессора музыки из престижнейшего университета Лиги плюща.

В сериале снимаются Брэдли Уитфорд, Анна Кэмп, Уилл Гринберг, Джино Седжерс, Тимберли Хилл и Ризван Манжи. Пилот снял Джейсон Уайнер («Американская семейка») по сценарию Лесли Уэйк Уэбстер («Жизнь в деталях»). Оба числятся исполнительными продюсерами проекта.

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«Совершенная гармония» — трейлер музыкальной комедии от NBC

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