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«Стамптаун» — трейлер криминальной драмы с Коби Смолдерс

Коби Смолдерс нашла применение умениям, развитым под личиной Марии Хилл в сверхсекретной организации «Щ.И.Т.». Канал ABC выкатил трейлер криминальной драмы «Стамптаун» — экранизации одноимённого комикса Грега Руки и Мэттью Саутворта. Премьеру обещают этой осенью.

Ветеран армии Декс Париос работает частным детективом в городе Портленд штата Орегон. Со своей работой она справляется отлично, а вот в жизни у Декс полный бардак. Разбираясь с чужими проблемами, она с готовностью отворачивается от своих собственных, что рано или поздно ей, конечно же, аукнется.

Помимо Смолдерс в проекте задействованы Майкл Или, Танту Кардинал, Коул Сибус, Эдриан Мартинес и Кэмрин Мэнхейм. Исполнительными продюсерами проекта помимо авторов комикса числятся Рубен Фляйшер («Веном», «Добро пожаловать в Zомбилэнд»), Джейсон Ричман, Джастин Гринвуд и Дэйв Бернад.

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