Телеовощи. Выпуск 284: Как плохо-то всё...

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:20 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:51 —
|Новости
|01:01:38 —
|Отвечаем на вопросы
|01:04:46 —
|«Общество» (The Society) — 1x01 (премьера)
|01:14:00 —
|«Лучшие в Лос-Анджелесе» (L.A.'s Finest) — 1x01 (премьера)
|01:21:53 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 6x01 (премьера сезона)
|01:27:56 —
|«Игра престолов» — 8x05
|02:27:31 —
|«Воин» — 1x06
|02:34:33 —
|«Миллиарды» — 4x09
|02:39:12 —
|«Падение ордена» — 2x08 (финал сезона)
|02:54:56 —
|«Булл» — 3x22 (финал сезона)
|03:06:05 —
|«Роковой патруль» — 1x13
|03:14:30 —
|«Тёмный мир: Равновесие» — 1x01
|03:32:35 —
|«Психопаспорт» — 1x04 (впечатления Ларисы и Юры)
|03:38:41 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 4x09 (впечатления Юры и Льва)
|03:46:48 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x20 (финал сезона, впечатления Льва)
|03:58:28 —
|«Звёздный путь» — 3x17 (впечатления Юрия)
|04:06:26 —
|«Твин Пикс» — 3x18 (финал сериала, впечатления Ларисы)
|04:19:34 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|01:25 —
|«Утиные истории» — 2x11—14
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