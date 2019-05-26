Гвендолин Кристи рада вернуться в мир «Игры престолов» лет через десять

Исполнительница партии Бриенны Тарт, как и её коллеги по «Игре престолов», сердечно попрощалась с сериалом и ролью, которая, по словам актрисы, навсегда останется одной из её любимейших и наиболее дорогих. Поэтому неудивительно, что Гвендолин Кристи, беседуя с The Wrap о неоднозначной реакции зрителей на финал, позволила себе помечтать о возвращении в Вестерос.

Так грустно, что сериал закончился. Я наслаждалась каждым моментом в образе Бриенны Тарт. Сериал никогда бы не завершился ко всеобщему удовлетворению, ведь у всех такие разные представления и желания. И мне кажется, это прекрасно. [В последнем эпизоде] в беседе Тириона и Джона звучат слова о возможной встрече через десять лет. Очень надеюсь, что так и случится. Может быть, люди, подписавшие петицию, смогут хотя бы частично получить то, чего они желают. Никогда ведь не знаешь, что ждёт нас в будущем.

Более того, у Кристи есть готовые идеи для теоретического спин-оффа о Тартской деве, буде когда-нибудь HBO решится на подобное.

В Бриенне Тарт мне особенно нравится то, что она выбивается из рамок традиционного представления о женском персонаже. Было бы здорово увидеть развитие моей героини и то, как она действует в различных ситуациях. Мы с Николаем Костером-Вальдау всегда говорили, что нужно снять спин-офф «Компашка Брэйме» [производное от имён Бриенна и Джейме]. Уверена, можно было бы придумать множество невероятно смешных и досадных ситуаций с их участием. Гвендолин Кристи, знает толк в пейрингах, спин-оффах и названиях

Ребята из HBO, срочно позвоните Гвендолин Кристи.