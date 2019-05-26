Тина Канделаки снимает сериал о порноактёрах для «Амедиатеки»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Видеосервис «Амедиатека» всерьёз задумался о создании собственного контента — оно и понятно, «Игра престолов» подошла к концу, а выживать как-то надо. Чтобы вы понимали серьёзность намерений — снимать пилотные эпизоды двух сериалов доверили Тине Канделаки.

Один из них, по словам генерального продюсера «Матч-ТВ», уже готов. Он расскажет о высоких взаимоотношениях порноактёра и порноактрисы, что с учётом смехотворного бюджета в 1 млн рублей наталкивает на определённые размышления:

В этой истории меня заинтересовал контраст между профессией героев и глубиной, искренностью чувств, которые они испытывают друг к другу. «Амедиатека» тестирует различные способы расширения абонентской базы — от премьеры финала «Игры престолов» до оригинального контента. Я считаю, что эксперименты в борьбе за нового зрителя должны быть недорогими. Тина Канделаки, творец

О чём будет второй проект, пока неизвестно. Канделаки, разумеется, лишь занимается продюсированием, а за производство отвечает Goose Goose Films.