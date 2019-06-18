Сериалу «Игрек: Последний мужчина» подыскали нового шоураннера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В апреле шоураннеры Майкл Грин и Аида Машака Крол из-за творческих разногласий покинули проект «Игрек: Последний мужчина», и многострадальная экранизация одноимённого комикса оказалась под угрозой закрытия. Тогда кабельный канал FX пообещал найти замену и, судя по всему, справился — проект возглавила Элиза Кларк («Убийство», «По волчьим законам»).

Постапокалиптическая драма рассказывает о парне по имени Йорик Браун (Барри Кеоган) и его обезьянке-капуцине Амперсанде, последних представителях мужского пола на Земле. Остальных млекопитающих с игрек-хромосомой уничтожил вирус. Сериал обещает показать мир под управлением женщин и раскрыть темы гендерных, расовых, классовых различий, а также тему выживания.

В сериале снимаются Дайан Лэйн, Имоджен Путс, Лашана Линч, Джулиана Кэнфилд, Марин Айрлэнд, Эмбер Тэмблин и другие.

Кларк числится не только шоураннером, но также основным сценаристом и исполнительным продюсером сериала наравне с режиссёром пилота Мелиной Матсукас, Ниной Джейкобсон и Брэдом Симпсоном. Производством заведует FX Productions.