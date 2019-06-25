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«Проповедник» — промо-ролик финального сезона

Кабельный канал AMC выкатил короткий вырвиглазный промо-ролик четвёртого сезона «Проповедника». Финальная глава экранизации культового комикса Гарта Энниса выходит на телеэкраны 4 августа.

В 10-серийном завершении проповедник Джесси Кастер (Доминик Купер), его девушка Тюлип (Рут Негга) и их приятель-вампир Кэссиди (Джозеф Гилган) оказались зажаты в крайне неуютном треугольнике между райскими пророчествами, застенками ада и вероятностью ядерной войны на Земле. И всё же главные герои надеются добраться до Бога и вернуть его туда, откуда он сбежал.

Шоураннером сериала значится Сэм Кэтлин («Во все тяжкие»), исполнительными продюсерами выступают Сет Роген и Эван Голдберг.

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