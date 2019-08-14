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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Трансгендеры добились возможности удалять из IMDb свои настоящие имена

Медийные площадки продолжают капитулировать под натиском прогресса — известный сайт IMDb и по совместительству крупнейшая в мире база данных о кино и прочих отраслях индустрии развлечений внесла в свою политику кое-какие важные изменения.

Согласно новым правилам, знаменитости, страдающие проблемами самоидентификации, имеют право потребовать вымарать из кинобазы имена, данные им при рождении. Причиной таких изменений стал громкий плач, поднятый весной актёрствующими (и не только) трансгендерами, обвинившими сайт в том, что он вмешивается в их личную жизнь, публикуя их настоящие имена без их на то разрешения, что в среде заокеанских ЛГБТ-шников зовётся дэднеймингом (dead-naming).

Дэднейминг трансгендерных людей — очень, очень травмирующий процесс для многих из нас. Это является частью более обширной системы отрицания того, кем мы являемся на фундаментальном уровне в отношении нашей гендерной принадлежности.

 
Лаверна Кокс, травмированная

Известная ЛГБТ-шная организация GLAAD при поддержке National LGBTQ Task Force, Transgender Law Center, Transgender Legal Defense & Education Fund, Transcend Legal, Inc. и Equality Federation в конце июня принялась требовать от IMDb пересмотреть правила публикации личной информации трансгендеров на сайте. На то, чтобы признать ошибочность своей позиции, IMDb много времени не понадобилось. Каждый трансгендер теперь может потребовать удалить своё настоящее имя, оставив лишь то, которым называется с тех пор, как где-то потерял свою изначальную половую ориентацию. Сайт рассмотрит запрос и удалит всякое упоминание имени, при условии, что оно «не является широко известным и человек больше им не пользуется». Однако правило не касается тех проектов, где жалобщики во время оно работали под своими старыми именами, что не совсем устраивает GLAAD.

Раскрытие настоящего имени трансгендерного человека без его согласия — это вмешательство в личную жизнь, которое может подвергнуть их риску дискриминации. Новая политика IMDb — это шаг в правильном направлении и дарит некоторым трансгендерам, работающим в индустрии развлечений, чувство достоинства и уважения, которые они давно заслужили, но до совершенства ещё далеко. Трансгендеры с заслугами под своими старыми именами продолжат страдать от настойчивого желания IMDb публиковать устаревшую информацию.

Ник Адамс, глава Transgender Media при GLAAD

Пусть Адамс и иже с ним слегка опечалены тем, что не смогли дожать киносайт, они пообещали, что продолжат работать над тем, чтобы IMDb зауважал неприкосновенность частной жизни и безопасность каждого.

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