«Растя Диона» — трейлер фантастической драмы о супермальчике

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix выпустил трейлер фантастической драмы «Растя Диона» по одноимённым короткометражке и комиксу Денниса Лью. Премьера сериала состоится 4 октября.

Темнокожая мать-одиночка Николь Риз (Алиша Вейнрайт), после гибели мужа Марка (Майкл Б. Джордан) растящая семилетнего сына Диона (Джасайя Янг). Будничные хлопоты осложняются тем, что мальчик обладает целым набором изменчивых сверхспособностей, и Николь пытается сохранить суперсилы сына в тайне. В этом ей помогает друг семьи, блестящий учёный Пэт (Джейсон Риттер).

Сценарий 10-серийного первого сезона написала шоураннер Кэрол Барби («Иерихон»); она также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Джорданом, Майклом Грином («Американские боги»), Чарльзом Д. Кингом и срежиссировавшим сериал Лью.