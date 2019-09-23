«Эль Камино: Во все тяжкие» — новый телеролик с Джесси Пинкманом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В преддверии премьеры полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие» Netflix опубликовал ещё один промо-ролик, который, впрочем, оказался не намного содержательнее предыдущих. Таким образом, Винс Гиллиган решил держать зрителей в неведении до самого конца. Известно лишь, что действие «Эль Камино: Во все тяжкие» развернётся почти сразу же после событий финального эпизода.

К своим ролям уже точно вернутся Аарон Пол, Чарльз Бэйкер, Мэтт Джонс и недавно сознавшийся Джонатан Бэнкс, а также как минимум ещё шесть актёров оригинала.

11 октября фильм выйдет на Netflix и в ограниченном количестве кинотеатров США.