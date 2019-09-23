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«Эль Камино: Во все тяжкие» — новый телеролик с Джесси Пинкманом

В преддверии премьеры полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие» Netflix опубликовал ещё один промо-ролик, который, впрочем, оказался не намного содержательнее предыдущих. Таким образом, Винс Гиллиган решил держать зрителей в неведении до самого конца. Известно лишь, что действие «Эль Камино: Во все тяжкие» развернётся почти сразу же после событий финального эпизода.

К своим ролям уже точно вернутся Аарон Пол, Чарльз Бэйкер, Мэтт Джонс и недавно сознавшийся Джонатан Бэнкс, а также как минимум ещё шесть актёров оригинала.

11 октября фильм выйдет на Netflix и в ограниченном количестве кинотеатров США.

14 Обсудить
Темы
 
Видео Эль Камино: Во все тяжкие
 
Antozzi
Лучший комментарий
+25

Скорее похоже на реанимировать труп

Сол Гудман не даст спиздеть, да.
 10 сентября«Эль Камино: Во все тяжкие» — новый содержательный промо-ролик 19 сентября«Эль Камино: Во все тяжкие» вернёт как минимум 10 знакомых нам персонажей 25 августа«Эль Камино: Во все тяжкие» — тизер, постер, дата премьеры и краткий синопсис
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