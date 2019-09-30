«Эль Камино: Во все тяжкие» — новый телеролик

Netflix продолжает подогревать интерес к грядущему полнометражному сиквелу культового сериала «Эль Камино: Во все тяжкие», но делает это весьма дозированно. Единственное, о чём можно узнать из нового 30-секундного ролика, — возвращение Старого Джо в исполнении Ларри Ханкина. Также своим присутствием в фильме зрителей порадуют Аарон Пол (Джесси Пинкман), Чарльз Бэйкер (Тощий Пит), Мэтт Джонс (Барсук) и Джонатан Бэнкс (Майк Эрмантраут). Боб Оденкёрк, первым сливший информацию о съёмках продолжения, в своём участии пока не сознался.

Премьера намечена на 11 октября — картина выйдет одновременно на Netflix и в ограниченном количестве кинотеатров США.