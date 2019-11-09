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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Американский FOX снимет адаптацию российского ситкома «ЧОП»

Мы живём в удивительные времена, когда американская телеиндустрия находится в таком отчаянии от отсутствия оригинальных идей, что обращается за вдохновением к российским сериалам. Как-то так вышло, что заокеанские продюсеры решили заняться адаптацией отечественного ситкома «ЧОП».

Оригинальный сериал, проживший на канале «ТНТ» два сезона с весны 2015 года по лето 2016-го, рассказывает о весёлых буднях сотрудников московского частного охранного предприятия. Американская версия под названием Building Security пока синопсисом не обзавелась, но предполагается, что и она сосредоточит своё внимание на житье-бытье работников частной охранной фирмы, только уже в Штатах.

Сценарной адаптацией занимается Стив Корен («Субботним вечером в прямом эфире», «Брюс Всемогущий»). За производство отвечают 20th Century Fox TV и Fox Entertainment.

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ЧОП
 
Duffo
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Американский FOX снимет адаптацию российского ситкома «ЧОП»

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