Новые сериалы 11–17 ноября

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BBC One

Молодой копирайтер Бенджамин Голдинг в свои тридцать с небольшим заводит роман с Джулией Дэй. Старше его на 25 лет, замужняя дама с ребёнком, всю жизнь ставившая на первое место других, без оглядки влюбляется в парня, чьё прошлое — тайна, покрытая мраком. И вот скелеты прошлого один за другим вываливаются из шкафов, а Бенджамин, возможно, вовсе и не альфонс, каким все его считают.