Новые сериалы 11–17 ноября

С запуском в работу потокового сервиса Disney+ зрительское внимание в основном будет приковано к его первым премьерам — «Мандалорцу» Джона Фавро, первому художественному сериалу по вселенной «Звёздных войн», и многосерийной адаптации подростковой киносерии «Школьный мюзикл».
Вторник, 12 ноября
приключения, фантастика
В ролях Педро Паскаль, Джина Карано, Ник Нолти, Джанкарло Эспозито, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс
Создатель Джон Фавро
Приключенческий боевик по вселенной «Звёздных войн» рассказывает о событиях в далёкой-далёкой галактике после падения Империи и до прихода к власти Первого Ордена. Главный герой истории — таинственный стрелок-мандалорец, скитающийся по дальним рубежам галактики, где не действуют законы Новой Республики.
комедия, драма, семейный, романтический
В ролях Джошуа Бассет, Оливия Родриго, Кейт Рейндерс, София Уили, Мэтт Корнет, Дара Рени
Создатель Тим Федерле
В центре истории — драматический кружок школы Ист Хай, который готовится к постановке своего первого мюзикла. Музыкальная подростковая драмеди посвящена дружбе, любви, самопознанию и преображающей силе искусства.
драма, триллер
В ролях Джулия Ормонд, Бен Барнс, Карла-Симон Спенс, Себастиан Арместо, Джемайма Рупер, Арчи Рено
Создатель Марни Дикенс
Молодой копирайтер Бенджамин Голдинг в свои тридцать с небольшим заводит роман с Джулией Дэй. Старше его на 25 лет, замужняя дама с ребёнком, всю жизнь ставившая на первое место других, без оглядки влюбляется в парня, чьё прошлое — тайна, покрытая мраком. И вот скелеты прошлого один за другим вываливаются из шкафов, а Бенджамин, возможно, вовсе и не альфонс, каким все его считают.
детектив, триллер
В ролях Брендан Глисон, Гарри Тредэвэй, Келли Линч, Энн-Маргрет, Мэри-Луиз Паркер
Создатель Дэвид Э. Келли
Детективный триллер по романам Стивена Кинга завершит свой треттий сезон десятым эпизодом Burning Man. Канал Audience пока не сообщал о своих дальнейших планах в отношении сериала.
Среда, 13 ноября
драма, мистика, триллер
В ролях Джессика Бил, Омар Эльба, Стэнли Туччи, Марли Мэтлин, Келли Дженретт, Джон Бизли
Создатель Зак Акерс, Скип Бронки
Десятый эпизод Answers завершит первый сезон мистического триллера с Джессикой Бил. О продлении сериала пока ничего не известно.
драма
В ролях Конни Бриттон, Дилан Макдермотт, Таисса Фармига, Эван Питерс, Дэнис О’Харе, Джессика Лэнг
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак
Девятый сезон антологии ужасов Райана Мёрфи завершится девятой серией Final Girl. Кабельный канал FX продлил сериал на десятый сезон ещё в прошлом году.
Пятница, 15 ноября
комедия
В ролях Кэт Деннингс, Бренда Сонг, Лекс Скотт Дэвис, Горан Вишнич, Бет Грант, Шэй Митчелл
Создатель Джордан Уэйс
В центре истории — молодая женщина, которую совсем недавно бросил бойфренд. Главной героине предстоит заново открыть для себя мир женской дружбы, на который она махнула рукой, когда начала встречаться со своим бывшим.
драма, триллер, фантастика
В ролях Алекса Давалос, Люк Клеинтенк, Руперт Эванс, Кэри-Хироюки Тагава, Джоэль Де Ла Фуэнте, Руфус Сьюэлл
Создатель Фрэнк Спотниц
Экранизация одноимённого романа Филипа Киндреда Дика. По сюжету антигитлеровская коалиция проиграла Вторую мировую войну. Нацистская Германия и Япония превратились в колониальные державы, поделив между собой сферы влияния во всём мире. США, из-за экономической слабости и политики изоляционизма которых войну и проиграли, теперь разделены победителями на зоны влияния, между которыми широкой буферной полосой тянется территория Среднего Запада — ничейные земли. Сопротивление запугано и, порою кажется, вообще перестало существовать, но само собой, это далеко не так.
Воскресенье, 17 ноября
драма
В ролях Клер Фой, Мэтт Смит, Виктория Хэмилтон, Ванесса Кирби, Джон Литгоу, Николас Роу
Создатель Питер Морган
Сериал основан на пьесе Питера Моргана «Аудиенция» (2013) и посвящён закулисью королевского двора в годы правления молодой Елизаветы II. Сюжет повествует о всевозможных личных и политических перипетиях в жизни обитателей Букингемского дворца на фоне мировых событий второй половины XX века.
драма, криминал, детектив
В ролях Лив Шрайбер, Пола Малкомсон, Джон Войт, Эдди Марсан, Питер Джейкобсон, Эллиотт Гулд
Создатель Энн Бидерман
Действие разворачивается в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Рэй Донован — довольно необычный специалист, зарабатывающий на жизнь тем, что в обход всяких законов помогает богатым и знаменитым клиентам решать возникающие у них проблемы разной степени тяжести. Однако и у самого Рэя проблем в жизни хоть отбавляй, и разбираться с ними ему зачастую приходится своими силами.
комедия, криминал
В ролях Крис О'Дауд, Рэй Романо, Шон Бриджерс, Лидия Порто, Меган Стивенсон, Кэролайн Додд
Создатель Дэйви Холмс
Третий сезон криминальной комедии завершится седьмой серией под названием Should Not Throw Stones. Кабельный канал Epix пока не сообщал, что будет делать с сериалом дальше.