Новости сериалов — лучшее за неделю

Шоураннер «Ведьмака» распланировала сериал на семь сезонов — богатство исходного материала позволяет мыслить широко.

Netflix ежегодно теряет $ 1,6 млрд из-за недобросовестных пользователей — а всё из-за недопустимой щедрости подписчиков.

CBS TV Studios готовит сериал «Зорро» с женщиной в главной роли — нас ждёт современная история о потомке легендарного героя.

Фэнтези «Ведьмак» тяготеет к максимальной реалистичности и хоррору — чем приземлённее, тем лучше.

Съёмки экранизации Halo начнутся в этом месяце — творческая команда проекта на днях отправляется в Будапешт.

Мэйси Уильямс на первом кадре из многосерийной комедии от Sky — актриса играет современную версию Арьи Старк.

Американский FOX снимет адаптацию российского ситкома «ЧОП» — да, и такое бывает.

CBS готовит пилот сериала «Великий уравнитель» с Куин Латифой в главной роли — как именно её героиня будет всех уравнивать, остаётся тайной.

«Видеть» — расширенный ролик о создании фантастического эпика — авторы и актёры рассказывают о создании впечатляющего мира ослепшего человечества.