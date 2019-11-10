Новости сериалов — лучшее за неделю

Шоураннер «Ведьмака» распланировала сериал на семь сезонов — богатство исходного материала позволяет мыслить широко.
Netflix ежегодно теряет $ 1,6 млрд из-за недобросовестных пользователей — а всё из-за недопустимой щедрости подписчиков.
CBS TV Studios готовит сериал «Зорро» с женщиной в главной роли — нас ждёт современная история о потомке легендарного героя.
Фэнтези «Ведьмак» тяготеет к максимальной реалистичности и хоррору — чем приземлённее, тем лучше.
Съёмки экранизации Halo начнутся в этом месяце — творческая команда проекта на днях отправляется в Будапешт.
Мэйси Уильямс на первом кадре из многосерийной комедии от Sky — актриса играет современную версию Арьи Старк.
Американский FOX снимет адаптацию российского ситкома «ЧОП» — да, и такое бывает.
CBS готовит пилот сериала «Великий уравнитель» с Куин Латифой в главной роли — как именно её героиня будет всех уравнивать, остаётся тайной.
«Видеть» — расширенный ролик о создании фантастического эпика — авторы и актёры рассказывают о создании впечатляющего мира ослепшего человечества.
«Новый Папа» — тизер-трейлер продолжения «Молодого Папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем — Ленни Белардо передаёт привет.
«Прислуга» — жуткий трейлер психологического триллера М. Найта Шьямалана — сериал обещает запутать и напугать зрителей.