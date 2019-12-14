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«Ведьмак»: новые кадры и новый художник по костюмам

В закромах у многосерийного тёмного фэнтези «Ведьмак» ещё достаточно полезной информации и промо-материалов, чтобы продолжать щедро осыпать ими зрителей до того, как состоится долгожданная премьера сериала.

Во-первых, бдительный портал Redanian Intelligence установил, что съёмки официально одобренного потоковым сервисом Netflix второго сезона стартуют 17 февраля.

Во-вторых, над продолжением саги о Геральте из Ривии автор роскошных нильфгаардских доспехов Тим Аслам больше не будет работать в гордом одиночестве — во втором сезоне помогать ему в создании нарядов персонажей будет художник по костюмам Люсинда Райт («Ярмарка тщеславия»). Художник-постановщик первого сезона Эндрю Лоус вернётся к своим обязанностям во втором сезоне.

В-третьих, в сети появилась подборка свежих кадров с главными и второстепенными героями истории.

Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак»
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