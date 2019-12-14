«Ведьмак»: новые кадры и новый художник по костюмам

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В закромах у многосерийного тёмного фэнтези «Ведьмак» ещё достаточно полезной информации и промо-материалов, чтобы продолжать щедро осыпать ими зрителей до того, как состоится долгожданная премьера сериала.

Во-первых, бдительный портал Redanian Intelligence установил, что съёмки официально одобренного потоковым сервисом Netflix второго сезона стартуют 17 февраля.

Во-вторых, над продолжением саги о Геральте из Ривии автор роскошных нильфгаардских доспехов Тим Аслам больше не будет работать в гордом одиночестве — во втором сезоне помогать ему в создании нарядов персонажей будет художник по костюмам Люсинда Райт («Ярмарка тщеславия»). Художник-постановщик первого сезона Эндрю Лоус вернётся к своим обязанностям во втором сезоне.

В-третьих, в сети появилась подборка свежих кадров с главными и второстепенными героями истории.