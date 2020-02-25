 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Соавтор «Назад в будущее»: никаких ребутов, ремейков или сиквелов «Чёрный список» продлён на восьмой сезон Кифер Сазерленд охотится на Бойда Холдбрука в тизере боевика «Беглец» Как мог выглядеть сериал Джорджа Лукаса Underworld по вселенной «Звёздных войн» В США снимут ремейк нашей «Комы»
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Команда «Разработчиков» Алекса Гарленда рассказывает, чего ждать от технотриллера

Зрители, которым не терпится узнать больше о восьмисерийном технотриллере «Разработчики» Алекса Гарленда («Из машины»), могут ознакомиться с появившимся в сети роликом о создании мини-сериала, который выходит 5 марта. Представители актёрского состава описывают сюжет и обещают запутанную, сложную, наполненную загадками и саспенсом историю.

Фантастический триллер рассказывает о молодом программисте Лили (Соноя Мидзуно), пытающейся выяснить, что произошло с её без вести пропавшим бойфрендом Сергеем. В попытках докопаться до истины девушка приходит к неутешительному выводу: в пропаже парня замешан спецотдел Devs корпорации Amaya, на которую она работает.

В мини-сериале снимаются Ник Офферман, Джин Ха, Зак Гренье, Стивен Хендерсон, Кэйли Спэни и Элисон Пилл. Алекс Гарленд выступает единоличным сценаристом и режиссёром проекта.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Разработчики
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Свежие тизеры «Разработчиков» Алекса Гарленда добавляют таинственности
 
Новые тизеры «Разработчиков» Алекса Гарленда нагоняют жути
 
Команда «Разработчиков» Алекса Гарленда рассказывает, чего ждать от технотриллера

Тоже интересно

 
Кино «Хищные птицы» — трейлер криминального боевика с Харли Квинн и её подружками
 
Кино «Рубеж» — трейлер и дата выхода
 
Кино «Человек-паук: Вдали от дома» — тизер-трейлер фильма следующей фазы Marvel
 
Кино «С Днём Смерти» — трейлер
 
Кино Лашане Линч жаль тех, кто критикует женщину 007
 
Кино «Богемская рапсодия» — финальный трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в феврале

 
27 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
28 ПтЕВА (аудио)
28 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
29 СбТелеовощи (аудио)

Выйдут в марте

1 ВсТелеовощи (видео)
1 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
3 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Телеовощи – 328: В заднем кармане джинсов
 
10Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
36Лазер-шоу «Три дебила» – 393: Джентльмены, Лёд 2, Соник в кино и Доктор Дулиттл
 
7ЕВА – 360: Мат в ухо
 
3Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
18Телеовощи – 327: Дед-трансформер
 
2Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 392: «Хищные птицы» и потрясающие истории из Воркуты
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru