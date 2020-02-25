Команда «Разработчиков» Алекса Гарленда рассказывает, чего ждать от технотриллера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Зрители, которым не терпится узнать больше о восьмисерийном технотриллере «Разработчики» Алекса Гарленда («Из машины»), могут ознакомиться с появившимся в сети роликом о создании мини-сериала, который выходит 5 марта. Представители актёрского состава описывают сюжет и обещают запутанную, сложную, наполненную загадками и саспенсом историю.

Фантастический триллер рассказывает о молодом программисте Лили (Соноя Мидзуно), пытающейся выяснить, что произошло с её без вести пропавшим бойфрендом Сергеем. В попытках докопаться до истины девушка приходит к неутешительному выводу: в пропаже парня замешан спецотдел Devs корпорации Amaya, на которую она работает.

В мини-сериале снимаются Ник Офферман, Джин Ха, Зак Гренье, Стивен Хендерсон, Кэйли Спэни и Элисон Пилл. Алекс Гарленд выступает единоличным сценаристом и режиссёром проекта.