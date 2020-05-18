Новые сериалы 18–24 мая

Сезон 2

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Главная героиня — Хайди Бергман, очнувшаяся в каноэ посреди озера. Главная героиня не помнит, кто она такая и как оказалась в лодке, но так или иначе все ниточки в этой головоломке тянутся к компании Geist Group, разработавшей оздоровительную инициативу для американских военных под названием «Возвращение домой».