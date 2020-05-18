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Новые сериалы 18–24 мая

Среди сериалов недели всего одна премьера — подростковая супергероика «Старгёрл» от потокового сервиса DC Universe и телеканала The CW. Два других сериала вернутся с новыми сезонами: стриминговый сервис Amazon покажет второй сезон триллера «Возвращение домой», а на The CW стартует седьмой — заключительный — сезон фантастики «Сотня».

Понедельник, 18 мая

 
Премьера+
DC Universe
Старгёрл Stargirl

фантастика, боевик

В ролях Брэк Бэссинджер, Люк Уилсон, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер

Создатель Джефф Джонс, Грег Берланти

Многосерийная экранизация комиксов DC шоураннера Джеффа Джонса расскажет о примерившей личину Супергёрл школьнице Кортни Уитмор, её отчиме-сайдкике Пэте Дугане и новых друзьях, тоже перевоплотившихся в супергероев, чтобы бороться со злом и несправедливостью.

Видео

Среда, 20 мая

 
Сезон7
The CW
Сотня The 100

драма, фантастика

В ролях Элиза Тейлор, Пейдж Турко, Томас Макдонелл, Мария Авгеропулос, Боб Морли, Кристофер Ларкин

Создатель Джейсон Ротенберг

В центре сюжета находится сотня несовершеннолетних правонарушителей, которые попадают на планету Земля спустя 97 лет после апокалипсиса. На протяжении всего сериала они пытаются выжить.

Видео

Пятница, 22 мая

 
Сезон2
Amazon
Возвращение домой Homecoming

драма, триллер

В ролях Джулия Робертс, Бобби Каннавале, Сисси Спейсек, Ши Уигхэм, Джереми Аллен Уайт, Дермот Малруни

Создатель Эли Горовиц, Мика Блумберг, Сэм Эсмейл

Главная героиня — Хайди Бергман, очнувшаяся в каноэ посреди озера. Главная героиня не помнит, кто она такая и как оказалась в лодке, но так или иначе все ниточки в этой головоломке тянутся к компании Geist Group, разработавшей оздоровительную инициативу для американских военных под названием «Возвращение домой».

Видео

 
Конец сезона1
Freeform
Родина: Форт Салем Motherland: Fort Salem

боевик, фэнтези, триллер

В ролях Тейлор Хиксон, Амалия Хольм, Эшли Николь Уильямс, Джессика Саттон, Деметрия Маккинни

Создатель Элиот Лоуренс

Первый сезон фантастической драмы завершится 10 эпизодом Witchbomb. Телеканал Freeform ещё не сообщал, что будет делать с сериалом дальше.

Видео

 
Конец сезона3
CBS
S.W.A.T.: Спецназ города ангелов S.W.A.T.

драма, боевик, криминал

В ролях Шемар Мур, Стефани Сигман, Кенни Джонсон, Дэвид Лим, Патрик Ст. Эсприт, Лина Эско

Создатель Аарон Рахсаан Томас

Третий сезон процедурала завершится 21 серией Diablo. В начале мая телеканал CBS продлил сериал на четвёртый сезон.

Воскресенье, 24 мая

 
Конец сезона1
HBO
Беги Run

комедия, драма, триллер, романтический

В ролях Меррит Уивер, Донал Глисон, Рич Соммер, Тамара Подемски, Арчи Панджаби, Фиби Уоллер-Бридж

Создатель Вики Джонс

Первый сезон комедийного триллера завершит седьмая серия Trick. Кабельный канал HBO ещё не сообщал о своих планах насчёт сериала.

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