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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Главные герои в объятьях монстра на постере «Страны Лавкрафта» Джордана Пила и Джей Джей Абрамса

В сети появился официальный постер многосерийного мистического ужастика «Страна Лавкрафта» с центральными персонажами истории. Плакат напоминает, что премьера сериала от продюсеров Джордана Пила («Прочь») и Джей Джей Абрамса («Мир Дикого Запада») состоится на кабельном канале HBO 16 августа.

Постеры сериала «Страна Лавкрафта»

Экранизация одноимённого романа Мэтта Раффа рассказывает о событиях на юге США 50-х годов. Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс) вместе с дядей Джорджем (Кортни Б. Вэнс) и подругой детства Летишей (Джерни Смоллетт-Белл) отправляется в путешествие по стране в поисках своего без вести пропавшего отца. В дороге героев подстерегает уйма испытаний, включая узаконенный расизм и кошмарных созданий прямиком из произведений Говарда Лавкрафта.

Анимированным вариантом поделился официальный аккаунт сериала в «Твиттере»:

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