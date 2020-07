Главные герои в объятьях монстра на постере «Страны Лавкрафта» Джордана Пила и Джей Джей Абрамса

В сети появился официальный постер многосерийного мистического ужастика «Страна Лавкрафта» с центральными персонажами истории. Плакат напоминает, что премьера сериала от продюсеров Джордана Пила («Прочь») и Джей Джей Абрамса («Мир Дикого Запада») состоится на кабельном канале HBO 16 августа.

Экранизация одноимённого романа Мэтта Раффа рассказывает о событиях на юге США 50-х годов. Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс) вместе с дядей Джорджем (Кортни Б. Вэнс) и подругой детства Летишей (Джерни Смоллетт-Белл) отправляется в путешествие по стране в поисках своего без вести пропавшего отца. В дороге героев подстерегает уйма испытаний, включая узаконенный расизм и кошмарных созданий прямиком из произведений Говарда Лавкрафта.

Анимированным вариантом поделился официальный аккаунт сериала в «Твиттере»:

Take back your legacy, August 16 on @HBO. #LovecraftCountry pic.twitter.com/c1kTab3rwm