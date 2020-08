35 минут назад. Выпуск 11: Холистическое интервью Макса Лэндиса

Мы (точнее, я) возвращаемся с тем, что ох как давно обещали. В гостях у подкаста Макс Лэндис — сценарист, автор The Death and Return of Superman, Wrestling Isn’t Wrestling (да, это его самые важные работы), нескольких пьес и много чего ещё.

Так получилось, что Макс оказался няшей и согласился прийти поболтать обо всём на свете — от комиксов и Дирка Джентли до Доктора Кто и вообще судьбы медиа будущего.

Английский переводить мы не стали — нет ресурсов и времени, к сожалению. Если вы ну никак не понимаете, о чём мы болтаем, попросите друга/подругу вам перевести на словах — там ничего сложного.

Enjoy!