Ной Хоули, Крис Рок и Джейсон Шварцман рассказывают о 4 сезоне «Фарго»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX опубликовал ролик о создании 4 сезона криминальной антологии «Фарго», где создатель проекта Ной Хоули, а также участники творческой команды и каста, включая Криса Рока и Джейсона Шварцмана, щедро делятся ценными сведениями о новой телеглаве многосерийного сборника. Оная, как выяснилось в начале августа, стартует 27 сентября.

События 4 сезона развернутся в 50-х годах на севере США, наводнённом мигрантами. В Нью-Йорк и Чикаго массово прибывают итальянцы и афроамериканцы с юга. Между приезжими разгорается настоящая война за сферы влияния. В Канзас-Сити криминальные кланы добиваются перемирия и сообща берут под контроль теневой бизнес в регионе, а скрепляет сделку обмен старшими сыновьями.

Помимо Рока и Шварцмана в актёрском составе значатся Джек Хьюстон, Бен Уишоу, Джесси Бакли, Джереми Харрис, Сальваторе Эспозито, Эндрю Бёрд, Гаэтано Бруно, Энджи Уайт, Франческо Аквароли, Эмири Крачфилд, Эмбер Мидфандер и Тимоти Олифант. Шоураннер, создатель и сценарист Ной Хоули срежиссировал первую и вторую серии 4 сезона.