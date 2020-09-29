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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
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Главные герои готовятся к неизбежным потерям в отрывке из продолжения 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Последние приготовления перед большой битвой с Шепчущимися. Кабельный канал AMC опубликовал отрывок из 16 эпизода 10 сезона «Ходячих мертвецов». Серия под названием A Certain Doom, которая до локдауна должна была стать заключительной в этом сезоне зомби-драмы, выходит на малые экраны 4 октября.

Как известно, карантин внёс некоторые изменения в предпоследнюю телеглаву постапокалиптических мытарств. В ожидании возобновления съёмок финального эпизода канал AMC добавил 10 сезону ещё шесть серий, доведя их общее количество до 22. Видимо, чтобы не запускать производство заново ради одного-единственного эпизода.

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