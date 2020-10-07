The CW продлил фэнтези-сериал «Аванпост» на четвёртый сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The CW испытывает особенно нежные чувства к своему многосерийному приключенческому фэнтези «Аванпост», с завидной оперативностью оформив сериалу продление на четвёртый сезон ещё до премьеры третьего. Оная, к слову, состоится уже завтра, 8 октября.

Талон в исполнении Джессики Грин — единственная, кому удалось выжить из расы чёрной крови после страшной резни в родном селении. Поклявшись отомстить убийцам, героиня добирается до сторожевой крепости на границе мира людей и земель, где обитают монстры. Там обладательница невероятных магических способностей встречает новых друзей и врагов, и надеется исполнить свою клятву.

Создателями и шоураннерами сериала остаются Джейсон Фоллер и Кайнен Гриффин. В сериале снимаются Джейк Стормоен, Имоджен Уотерхаус, Эндрю Ховард, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм, Кристиан Нэрн и другие. Производством занимаются Electric Entertainment и Arrowstorm Entertainment.