Новые сериалы 19–25 октября: «Ход королевы», «Варвары» и «Отыграть назад»

В список сериалов недели попали сразу три крупные премьеры. Потоковый сервис Netflix покажет первые сезоны психологического триллера «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой в роли гениальной шахматистки и немецкоязычный эпик «Варвары». Кабельный канал HBO презентует первый эпизод психологического триллера «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом.
Среда, 21 октября
комедия
В ролях Энтони Андерсон, Лоуренс Фишборн, Трейси Эллис Росс, Йара Шахиди, Майлз Браун, Маркус Скрибнер
Создатель Кения Баррис
История одной афро-американской семьи среднего класса, где глава семейства отчаянно желает воспитать в своих детях уважение к их аутентичной культуре и традициям. Но отпрыски вовсе не горят энтузиазмом впитывать консерватизм папочки. Протагонист в отчаянии, потому что ни его либерально настроенная жена, ни отец — человек старой закалки — не видят особой важности в попытках героя прильнуть к корням.
комедия
В ролях Эмма Кинни, Майкл Фишман, Алисия Горансон, Лори Меткалф, Сара Гилберт, Джон Гудман
Создатель Дэйв Каплан, Брюс Хелфорд, Брюс Расмуссен
После неожиданного поворота событий семейство Коннеров из Лэнфорда вынуждено иметь дело с такими жизненными сложностями, с какими прежде никогда не сталкивалось.
комедия, семейный
В ролях Венди Маклендон-Кови, Шон Джамброун, Трой Джентиле, Джефф Гарлин, Джордж Сигал, Хейли Оррантия
Создатель Адам Ф. Голдберг
Шумному еврейскому семейству Голдбергов далеко до идеала. Глава семьи, Мюррей — деспот, считающий себя правым всегда и во всём. Привыкнув решать споры с помощью криков и оскорблений, он и супругу приучил к тому же. Старшие дети пошли в родителей, их поведение тоже не назовёшь примерным. Самым адекватным в этой пятёрке остаётся 11-летний Адам, мечтающий стать режиссёром и снимающий на камеру всё, что происходит в доме.
Пятница, 23 октября
драма, триллер
В ролях Аня Тейлор-Джой, Томас Броди-Сэнгстер, Билл Кэмп, Мозес Игрэм, Гарри Меллинг, Айла Джонстон
Создатель Скотт Фрэнк, Аллан Скотт
История о сироте и невероятно талантливой шахматистке Бет Хармон. События разворачиваются во времена Холодной войны. Сериал представляет собой хронику жизни главной героини с восьми до двадцати двух лет. Драма расскажет о борьбе Бет с зависимостью на пути к званию лучшей шахматистки мира.
Netflix дарит возможность Ане Тейлор Джой основательно раскрыть свои актёрские таланты, продемонстрировав формирование и взросление одарённой, но сломленной личности. Зрителям же предоставляется не менее приятная возможность за этим понаблюдать.
боевик, драма, исторический
В ролях Гаэтано Ароника, Лоуренс Рапп, Бенци Ференци, Давид Шюттер, Жанна Горсо, Бернхард Шульц
Создатель Арни Нолтинг, Жан-Мартин Шарф, Андреас Хекман
Историческая экшен-драма расскажет о знаменитой битве в Тевтобургском лесу. Ей предшествовало объединение разрозненных германских племён, согласившихся воевать сообща против Рима, чтобы согнать имперские войска со своих земель.
После успеха «Тьмы» зрители с надеждой взирают на новый проект немецких авторов — масштабную историческую драму по реальным событиям. Особенно сериал заинтересует поклонников многосерийных пеплумов.
Воскресенье, 25 октября
драма, триллер
В ролях Николь Кидман, Хью Грант, Ноа Джуп, Эдгар Рамирес, Дональд Сазерленд, Исмаэль Круз Кордова
Создатель Дэвид Э. Келли
Экранизация романа Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать» рассказывает об успешной и счастливой Грейс Фрэйзер, чья идеальная жизнь рушится в одно мгновение. Жестокое убийство, страшные открытия и публичный скандал вынуждают её порвать с прошлым и строить новую жизнь, чтобы защитить свою семью.
Поклонникам остросюжетных психологических драм, где тайны и ложь мостят центральным персонажам скользкую тропинку в глубины личного ада, рекомендуется обратить внимание на свежий проект HBO с Николь Кидман и Хью Грантом.