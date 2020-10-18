Новые сериалы 19–25 октября: «Ход королевы», «Варвары» и «Отыграть назад»

Премьера +

Netflix

История о сироте и невероятно талантливой шахматистке Бет Хармон. События разворачиваются во времена Холодной войны. Сериал представляет собой хронику жизни главной героини с восьми до двадцати двух лет. Драма расскажет о борьбе Бет с зависимостью на пути к званию лучшей шахматистки мира.

Netflix дарит возможность Ане Тейлор Джой основательно раскрыть свои актёрские таланты, продемонстрировав формирование и взросление одарённой, но сломленной личности. Зрителям же предоставляется не менее приятная возможность за этим понаблюдать.