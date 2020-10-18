Во втором сезоне «Мандалорца» будет больше Педро Паскаля

Весьма опосредованное участие Педро Паскаля в съёмках первого сезона «Мандалорца» уже успело обрасти кучей шуток и даже вынудило жюри «Золотого Глобуса» убедиться в том, чтобы «актёры озвучания» не могли претендовать на награды.

Разумеется, проблема была не в том, что Паскаль — ленивая жопа, скорее наоборот: одновременно с сериалом Disney+ он снимался в «Чудо-женщине: 1984» в Лондоне и выступал на Бродвее в «Короле Лир». В общем, тяжёлую ношу взяли на себя его дублёры Брендан Уэйн и Латиф Кроудер, и никто ничего не заметил — разве что Брайс Даллас Ховард, на съёмках эпизода которой Паскаль так и не появился.

Но ситуация выправляется — по словам самого актёра, в съёмках второго сезона он участвовал куда активнее, хоть и по-прежнему был вынужден уступать место профессионалам для исполнения многочисленных трюков.

Издание Variety включило дурака и поинтересовалось, почему Паскаль до сих пор не отказался от такой роли, которая не только не позволяет ему использовать лицевые мышцы (о ужас), но и порой вовсе не требует его участия:

Если бывало больше пары страниц со сценой один на один, было нелегко не иметь возможности участвовать в процессе создания. Но это было так легко с практической и неинтересной стороны, так что я оставил это на них. Когда ты имеешь дело со столь большим франчайзом, ты своего рода пассажир. Это очень специфично. Это же «Звёздные войны». Педро Паскаль, скромный парень

Премьера второго сезона «Мандалорца» состоится уже 30 октября.