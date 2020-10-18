Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 октября

Древние германцы объединяются против непобедимого Рима в трейлере исторического боевика «Варвары». Первый сезон выходит уже на следующей неделе.

Стивен Кинг похвалил российский сериал «Эпидемия». Много снега и водки.

Шоураннер «Пацанов»: Солдатик в исполнении Дженсена Эклза — это Хоумлендер до Хоумлендера. Не ждите от него ничего хорошего.

Крис Картер извинился за концовку одиннадцатого сезона «Секретных материалов». И сожалеет, что не может снять двенадцатый.

Тизер второго сезона маньячного триллера «Метод» сулит героине Паулины Андреевой новые кошмары. Не обойдётся, конечно, и без призрака покойного наставника Меглина.

Эмма Робертс спродюсирует для Netflix сериал про вампиршу-лесбиянку. В основе — рассказ с банальнейшим сюжетным твистом.

Второй сезон «Чужака» Стивена Кинга уже в работе. Писатель успел ознакомиться со сценарием.

«Звёздный путь: Дискавери» продлён на четвёртый сезон. Съёмки сериала продолжатся уже в следующем месяце.