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Метагалактический мегакинопортал
Неделя аниме на КГ — главные новости 28 сентября — 4 октября «Пацаны» получат многосерийный спин-офф про школу юных супергероев в стиле «Голодных игр» «Ходячие мертвецы» завершатся на 11 сезоне Алан Ритчсон сыграет сериального Джека Ричера В PS+ раздадут ремейк Modern Warfare 2... но не в России
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 октября
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Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в октябре

20 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
22 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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25 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
26 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 362: Вибратор бесконечности
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 432: «Хэллоуин Хьюби» и «Бегущий по лезвию: The Final Cut»
 
7Ноль кадров в секунду – 338: Монополия по Судакову
 
20ЕВА – 394: Ограниченно добрый
 
3Телеовощи – 361: Осторожно! Работает координатор интимных сцен
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