 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Warner Bros. выплатит Джонни Деппу причитающиеся миллионы за одну снятую сцену в «Фантастических тварях 3» Колин Фёрт и Джемма Артертон постараются избавиться от надоедливого критика в исторической драме «Божества Идатен в мирном поколении» — тизер экранизации манги от автора «Межвидовых обозревателей» «Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция «Джокер» — издевается над душевнобольными, так считает режиссёр «Бойцовского клуба»
СЕРИАЛЫ
33
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Создатель «По ту сторону изгороди» планирует заняться «духовным наследником» культового мультсериала

Вышедший в 2014 году анимационный мини-сериал «По ту сторону изгороди» прочно вошёл в современную поп-культуру и завоевал целую армию преданных поклонников. Отдельные фанаты тёмного фэнтези не раз вслух мечтали о продолжении истории. Оного по-прежнему не предвидится, зато зрители могут получить другой — новый — проект в духе неповторимого оригинала.

В недавней беседе с порталом Inverse создатель анимационного хита Патрик Макхэйл признался, что пусть и не планирует продолжения приключений Вирта, Грега и Беатрис, но мечтает заняться другим сюжетом с похожей атмосферой.

Сомневаюсь, что когда-нибудь вернусь к «По ту сторону изгороди», но мне очень хотелось бы создать его духовного преемника. Мне нравится формат мини-сериала. Работа над телесериалом может порядком изнурить, поэтому хорошо видеть эдакий свет в конце туннеля. Много говорить об этом проекте я пока не могу, но он не имеет никакого отношения к «По ту сторону изгороди», за исключением того, что занимает похожее место в моих мыслях и сердце.

 
Патрик Макхэйл, задумал что-то новое

К сожалению, никакой дополнительной информации о потенциальном мини-сериале пока нет. Остаётся дожидаться новых интервью с Макхэйлом.

+ Обсудить
Темы
 
По ту сторону изгороди
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Потоковый сервис Netflix воплотит мечту Гильермо дель Торо
 
Рецензия на сериал «По ту сторону изгороди»
 
Создатель «По ту сторону изгороди» планирует заняться «духовным наследником» культового мультсериала

Тоже интересно

 
Кино Бэтмен возвращается! Майкл Китон летит на крыльях ночи к «Флэшу» Эзры Миллера
 
«Ведьмак» — Генри Кавилл рассказывает о боевой сцене из первого эпизода
 
Кино Кевин Цудзихара ушёл с поста главы Warner Bros.
 
Кино Бэтмен и Супермен — самые непопулярные члены «Лиги справедливости»
 
Кино Погони, взрывы и не в меру крутая Скарлетт Йоханссон в свежем тизере «Чёрной вдовы»
 
Кино У Джорджа Лукаса всегда были большие планы на мидихлорианы
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в ноябре

16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
22 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
5Телеовощи – 366: Подозрения в тупости
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 436: «Новые мутанты», «Кольская сверхглубокая» и Дзюба
 
4Ноль кадров в секунду – 342: Destiny. Сага. Наследие
 
6ЕВА – 398: Мой внутренний демон танцует
 
19Телеовощи – 365: Настоящий андеграунд
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru