Создатель «По ту сторону изгороди» планирует заняться «духовным наследником» культового мультсериала

Вышедший в 2014 году анимационный мини-сериал «По ту сторону изгороди» прочно вошёл в современную поп-культуру и завоевал целую армию преданных поклонников. Отдельные фанаты тёмного фэнтези не раз вслух мечтали о продолжении истории. Оного по-прежнему не предвидится, зато зрители могут получить другой — новый — проект в духе неповторимого оригинала.

В недавней беседе с порталом Inverse создатель анимационного хита Патрик Макхэйл признался, что пусть и не планирует продолжения приключений Вирта, Грега и Беатрис, но мечтает заняться другим сюжетом с похожей атмосферой.

Сомневаюсь, что когда-нибудь вернусь к «По ту сторону изгороди», но мне очень хотелось бы создать его духовного преемника. Мне нравится формат мини-сериала. Работа над телесериалом может порядком изнурить, поэтому хорошо видеть эдакий свет в конце туннеля. Много говорить об этом проекте я пока не могу, но он не имеет никакого отношения к «По ту сторону изгороди», за исключением того, что занимает похожее место в моих мыслях и сердце. Патрик Макхэйл, задумал что-то новое

К сожалению, никакой дополнительной информации о потенциальном мини-сериале пока нет. Остаётся дожидаться новых интервью с Макхэйлом.