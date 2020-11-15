Новые сериалы недели 16–22 ноября: «Бескрайнее небо»

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ABC

Экранизация романа Си Джей Бокса The Highway посвящена делу о дорожном маньяке. Частный детектив Кэсси Дьюэлл и бывшая полицейская Дженни Хойт отправляются на поиски двух сестёр-подростков, похищенных водителем грузовика на пустынной трассе Монтаны. Со временем выясняется, что это дело связано с целой чередой похожих похищений, и сыщикам нужно поторопиться, чтобы успеть вызволить девушек до того, как похититель с ними расправится.

Создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Эдвард Келли взялся за экранизацию романа о серийном убийце с большой дороги для телеканала ABC. Промо-материалы, к слову, ничего заоблачного не обещают — детективная драма в духе процедурных сериалов эфирных каналов. Но, возможно, кому-нибудь будет интересно увидеть в новых ролях Райана Филиппа и Кэтрин Уинник.