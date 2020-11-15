Новые сериалы недели 16–22 ноября: «Бескрайнее небо»

На какое-то время зрителям предстоит передохнуть от многосерийных премьер — в ближайшие семь дней ожидается всего один новый сериал, да и тот вряд ли тянет на звание события в телевизионном мире. Телеканал ABC презентует первый эпизод детективного триллера «Бескрайнее небо» от создателя «Большой маленькой лжи» Дэвида Э. Келли. А ещё в эфир возвращается несколько уже знакомых зрителям процедурных драм.
Понедельник, 16 ноября
драма
В ролях Симон Миссик, Марг Хелгенбергер, Уилсон Бетел, Джессика Камачо, Марж Хельгенбергер, Кристофер Амитрано
Создатель Грег Споттисвуд
Производственная драма посвящена личной и профессиональной жизни сотрудников правовой системы Лос-Анджелеса.
комедия, драма, романтический
В ролях Билли Гарделл, Фолаке Оловофойеку, Шола Адвуси, Мэрибет Монро, Мэтт Джонс, Кристина Эберсол
Создатель Чак Лорри
Восстанавливая здоровье после сердечного приступа, бизнесмен Боб из Детройта неожиданно влюбляется в медсестру Абишолу, иммигрантку из Нигерии. И его совершенно не смущает тот факт, что девушка не отвечает ему взаимностью.
комедия
В ролях Шон Маккини, Марсель Спирс, Хэнк Гринспен, Тичина Арнольд, Бэт Бёрс, Макс Гринфилд
Создатель Джим Рейнольдс
Профессиональный переговорщик Дэйв Джонсон — невероятно открытый, добрый парень, который вместе с женой и маленьким сыном переезжают в новый дом в Лос-Анджелесе. Новый сосед Калвин не слишком-то жалует чужаков, хотя его остальная семья настроена к ним более благожелательно. Однако постепенно оба семейства узнают друг друга лучше и понимают, что вполне могут ужиться друг с другом.
драма
В ролях Майкл Уэтерли, Женева Карр, Хайме Ли Киршнер, Аннабель Аттаназио, Крис Джексон
Создатель Фил Макгроу, Пол Аттанасио
Авторы юридической процедурной драмы вдохновлялись сведениями о ранней карьере доктора Фила Макгроу, основателя одной из самых успешных в истории юридических консалтинговых фирм. Харизматичный Доктор Булл — профессиональный манипулятор, использующий в своей работе навыки психолога, тонкую интуицию и знание высоких технологий. Это помогает ему понимать и предугадывать действия и решения суда, юристов, свидетелей и обвиняемых.
Вторник, 17 ноября
триллер, детектив
В ролях Кэтрин Уинник, Райан Филипп, Натали Элин Линд, Кайли Банбёри, Брайан Джерати, Диди Пфайффер
Создатель Дэвид Э. Келли
Экранизация романа Си Джей Бокса The Highway посвящена делу о дорожном маньяке. Частный детектив Кэсси Дьюэлл и бывшая полицейская Дженни Хойт отправляются на поиски двух сестёр-подростков, похищенных водителем грузовика на пустынной трассе Монтаны. Со временем выясняется, что это дело связано с целой чередой похожих похищений, и сыщикам нужно поторопиться, чтобы успеть вызволить девушек до того, как похититель с ними расправится.
Создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Эдвард Келли взялся за экранизацию романа о серийном убийце с большой дороги для телеканала ABC. Промо-материалы, к слову, ничего заоблачного не обещают — детективная драма в духе процедурных сериалов эфирных каналов. Но, возможно, кому-нибудь будет интересно увидеть в новых ролях Райана Филиппа и Кэтрин Уинник.
боевик, детектив
В ролях Эбони Ноэл, Джереми Систо, Зико Заки, Мисси Перегрим, Джеймс Чен, Джош Эванс
Создатель Дик Вулф
Процедурная драма повествует о профессиональных буднях работников нью-йоркского бюро ФБР.
драма, детектив
В ролях Джулиан Макмейхон, Натаниэль Аркан, Алана Де Ла Гарца, Кейша Кастл-Хьюс, Келлан Луц, Рокси Штернберг
Создатель Рене Балсер
Команда суперагентов ФБР под началом матёрого Джесса Лакруа работает под прикрытием, чтобы отлавливать и сажать за решётку самых опасных преступников в стране.
боевик, детектив, драма
В ролях Марк Хэрмон, Саша Александр, Майкл Уэзерли, Поли Перретт, Дэвид Маккаллум, Шон Мюррэй
Создатель Дональд П. Беллисарио, Дон Макгилл
Сериал, посвящённый деятельности федерального агентства по расследованию преступлений при Министерстве военно-морских сил США, (то есть преступлений, совершённых на флоте, либо с участием американских моряков). Это федеральное агентство носит название NCIS (Naval Criminal Investigative Service).
Среда, 18 ноября
драма
В ролях Николас Пиннок, Индира Варма, Джой Брайант, Мэри Стюарт Мастерсон, Борис Макгайвер, Гленн Флэшлер
Создатель Хэнк Стейнберг
Аарон Уоллес получает пожизненный срок за преступление, которого не совершал. Получив в тюрьме юридическое образование, он берётся расследовать и оспаривать решение суда по делам других заключённых, параллельно стремясь обжаловать и суровое решение суда по собственному делу.
Четверг, 19 ноября
драма, комедия
В ролях Джеймс Родэй, Кристина Очоа, Романи Малко, Дэвид Джинтоли, Энн Сон, Кристина Моусес
Создатель Диджей Нэш
Драмеди расскажет о группе друзей, по разным причинам переживающих не лучшие времена. Неожиданная кончина одного из них становится звоночком для остальных — пора начинать жить.
драма, триллер, мистика
В ролях Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Джеффри Дин Морган, Джим Бивер, Саманта Феррис, Кэти Кэссиди
Создатель Эрик Крипке
Двадцатая серия Carry On положит конец многолетним странствованиям братьев Винчестеров и завершит сериал, шедший на канале The CW целых пятнадцать лет.