Райан Рейнольдс не умеет ничего в сериале от Snapchat

Нехудожественные сериалы — редкие гости в новостной ленте «КГ-Портала», но когда речь заходит, например, о балагуре Райане Рейнольдсе, нельзя отказать себе в удовольствии опубликовать свежий занятный контент с его участием.

Популярный мессенджер Snapchat в линейке своих проектов под названием Snapchat Originals презентует серию из 12 эпизодов под названием «Чего не знает Райан» (Ryan Doesn’t Know). И, не поверите, он, как и любой другой смертный, не знает и не умеет очень многого. Свои неумения актёр, муж и отец будет с удовольствием демонстрировать пользователям Snapchat.

Продюсирует проект Westbrook Media Уилла Смита. Премьера состоится уже сегодня, 30 января.

Ну а на что это будет похоже, показывает трейлер сериала: