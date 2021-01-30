 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Netflix объявил войну порносайтам за использование сцен секса из «Бриджертонов» «Титаны» DC нашли травмированную Джокером Бэтгёрл в лице Саванны Уэлч Милли Бобби Браун в роли принцессы Леи Три формы протагониста в геймплейном трейлере Werewolf: The Apocalypse — Earthblood Он гнал свой байк, а не лимузин — анонсирована Elasto Mania Remastered
СЕРИАЛЫ
341
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Райан Рейнольдс не умеет ничего в сериале от Snapchat

Нехудожественные сериалы — редкие гости в новостной ленте «КГ-Портала», но когда речь заходит, например, о балагуре Райане Рейнольдсе, нельзя отказать себе в удовольствии опубликовать свежий занятный контент с его участием.

Популярный мессенджер Snapchat в линейке своих проектов под названием Snapchat Originals презентует серию из 12 эпизодов под названием «Чего не знает Райан» (Ryan Doesn’t Know). И, не поверите, он, как и любой другой смертный, не знает и не умеет очень многого. Свои неумения актёр, муж и отец будет с удовольствием демонстрировать пользователям Snapchat.

Продюсирует проект Westbrook Media Уилла Смита. Премьера состоится уже сегодня, 30 января.

Ну а на что это будет похоже, показывает трейлер сериала:

Комментарии

Ещё на эту тему

10Райан Рейнольдс: «Дэдпул 3» задумывался как роуд-муви Уэйда Уилсона и Росомахи в стиле «Расёмона» 11Сальма Хайек, Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон в плену у Антонио Бандераса на свежем кадре из «Телохранителя жены киллера» 4Неутомимый Райан Рейнольдс уже снимает свой следующий фильм — «Проект „Адам“» (фото)

Тоже интересно

7Честный трейлер — «Чудо-женщина: 1984» 15По пути к миллиарду «Последний богатырь: Корень зла» побил «Непосредственно Каху» 29Бри Ларсон готовится к съёмкам «Капитана Марвел 2» 7Ubisoft создаст новую игру по «Звёздным войнам» 50Саб-Зиро, Соня Блейд, Скорпион и другие важные участники смертельного турнира на первых кадрах «Мортал Комбат»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Netflix может продлить «Ведьмака» сразу на несколько сезонов
 
Автор «Чернобыля» посочувствовал российским коллегам, снимающим сериал-ответ
 
Кино «Капитан Марвел» обошла «Чудо-женщину» по предпродажам билетов
 
Кино Sony Pictures экранизирует комикс про бодипозитивную героиню
 
Кино Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа и остальной звёздный состав на первых кадрах «Дюны» Дени Вильнёва
 
Кино Китайцы не идут на «Чудо-женщину: 1984» — сборы обвалились на 92%
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в январе

31 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в марте

1 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
2 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
4 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
7 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду – 353: Джилл и пять Мистеров X
 
18ЕВА
 
 
2Телеовощи – 376: Хорошее название для рок-группы
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 446: «Реальные пацаны против зомби» и «Смертельная зона»
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru