Трейлер «Осенних визитов» по роману Сергея Лукьяненко сообщает дату выхода второго эпизода

Студия Cinema Code Production опубликовала свежий трейлер «Осенних визитов» — сериала по одноимённому роману писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Помимо анонса грядущих событий ролик сообщает и другую важную информацию — дату выхода новой серии. Второй эпизод появится в свободном доступе на YouTube-канале студии 11 апреля.

Восьмисерийная экранизация от талантливых энтузиастов во главе с режиссёром Георгием Саенко рассказывает о навестивших человечество таинственных Визитёрах. Могущественные сущности ведут между собой нешуточную борьбу за право определить дальнейший путь развития мира людей. И без сопутствующих жертв их противостояние, конечно, не обходится.