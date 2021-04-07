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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Трейлер «Осенних визитов» по роману Сергея Лукьяненко сообщает дату выхода второго эпизода

Студия Cinema Code Production опубликовала свежий трейлер «Осенних визитов» — сериала по одноимённому роману писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Помимо анонса грядущих событий ролик сообщает и другую важную информацию — дату выхода новой серии. Второй эпизод появится в свободном доступе на YouTube-канале студии 11 апреля.

Восьмисерийная экранизация от талантливых энтузиастов во главе с режиссёром Георгием Саенко рассказывает о навестивших человечество таинственных Визитёрах. Могущественные сущности ведут между собой нешуточную борьбу за право определить дальнейший путь развития мира людей. И без сопутствующих жертв их противостояние, конечно, не обходится.

Теги
ВидеоОсенние визиты
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