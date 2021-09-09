«Он был слишком гейским» — шоураннер «Новых воинов» назвал истинную причину закрытия и показал Девушку-белку

Несколько лет назад Marvel Entertainment совместно с ABC Studios задумали снять сериал про едва ли не самую самую устрашающую супергероиню, Девушку-белку. Главную роль в «Новых воинах» доверили Милане Вайнтруб («Это мы», «Кремниевая долина»), а главным назначили Кевина Бигеля («Клиника», «Город хищниц»). В итоге из этой затеи ничего не вышло — проект поспешно закрыли, едва увидев пилот, и Мистер Бессмертный, Ночной Громила, Спидбол, Микроб и Дэбри под предводительством Белки канули в небытие.

И вот, у Бигеля, по его собственным словам, выдалось игривое настроение, и он решил раскрыть все карты. Сериал прикрыли потому что он оказался слишком гейским (даже для Marvel), по крайней мере, по мнению какого-то «мудака» из верхушки компании, который впоследствии был уволен (имя предусмотрительно не называется).

Он был очень-очень гейским. Это его и убило. Богатый гетеросексуальный брентвудскый мудак. Он был уволен из компании. Если бы сериал получился дермовым, я бы заткнулся и никогда об этом не заговорил. К несчастью, дело было в руководителе высокого уровня с личной заинтересованностью.

Также он добавил, что не будет ничего удалять, однако твит более недоступен. Видимо, разбрасываться подобными обвинениями в адрес говнюков из Marvel всё же не стоит.

Зато теперь мы знаем, как выглядела Белочка — конечно, не Анна Кендрик, но Вайнтруб с хвостиком тоже смотрится весьма задорно: