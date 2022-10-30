В чём сила, Доктор? (спецвыпуск «Сила Доктора»)

Что вы знаете о болевом шоке, дамы и господа? Фанаты «Доктора Кто» точно всё. Последние несколько сезонов проекта хувиане, замерев от ужаса, наблюдают уничтожение одного из старейших сериалов в истории телевидения. Национальное достояние Великобритании превратилось в экранизацию бездушного глупого фанфика, и это сравнимо с вандализмом, варварством, повреждением объектов культурного наследия. «Сила Доктора» в том, что после этого спецэпизода Крис Чибнелл, чьи сценарии ни что иное как доказательство существования дьявола, вернёт ключи от ТАРДИС.



Как он мог так поступить с «Доктором Кто», от которого так фанател? В 1986 году Чибнелл, представляя фан-сообщество сериала, пришёл на шоу BBC Open Air, чтобы раскритиковать сценаристов за 23 сезон. Кто бы говорил — то, что он сделал, не идёт ни в какое сравнение даже с докторовским ньюскулом, не говоря уже о классическом «Докторе Кто». И всё же даже по первым минутам спецэпизода считывается фанатский бэкграунд экс-шоураннера. Сценарий хоть и позорный, явно писался со знанием дела. Все докторокомпоненты на месте, но на экране всё выглядит вымученно. Персонажи крайне искусственно пытаются быть лихими и бесшабашными (в эпизоде с лестницей это особенно заметно), да и есть ли там персонажи? Спутников можно с лёгкостью заменить предметами мебели, а Джоди Уиттакер — ходячий пример того, что если в течение пяти лет упорно пародировать Десятого Доктора, в конце концов буквально в него и превратишься.



Тотальное отсутствие индивидуальности Тринадцатого Доктора оправдать нечем. Уиттакер такая сильная актриса, она способна на большее, чем косплей Десятого, но в жестах, мимике, поведении её версия Доктора всю дорогу была несамодостаточной. Первая женщина в этой роли, она могла перевернуть представление о Повелителе Времени. Он может быть кем-угодно, Доктор изменчив, он не человек, даже если его спутники или зрители иногда об этом забывают.



Но для этого образа Уиттакер недоставало харизмы — и дело не в том, что Доктор не мужчина (об этом же все переживали). Например, у Джо Мартин, сыгравшей Доктора-Беглеца, её навалом, даже жалеешь, что не она играла Повелителя Времени хотя бы последние пару сезонов. С таким шоураннером это дело не спасло бы, но было бы не так обидно от утекающего свозь пальцы потенциала проекта. Мартин колоритна и убедительна — веришь, что она Доктор.



К слову об убедительности, даже новый Мастер (Саша Дхаван), который до этого спецэпизода вызывал в основном недоумение, в «Силе Доктора» просто превзошёл себя! В Лондоне 2022 года, дореволюционной России 1916-го, ЮНИТ или Зимнем дворце, Распутин ли, сейсмолог или главный противник Доктора — он хорош везде. Правда, временами напоминает Джокера (внезапно) версии Джареда Лето (безумный и всё) — даже на его ТАРДИС написано «HAHAHAHA», только летоджокер пошёл дальше, у него это написано на теле.



Важно понимать, что в непопулярности Тринадцатого Доктора виновата не Джоди Уиттакер, она блестящая актриса, скованная рамками, в которые её загнали (латать каждую сюжетную дыру и логическую нестыковку репликой «нет времени» — признак творческой беспомощности, и это уже вопрос сценария). Но и отношение к «Доктору Кто» сыграло свою роль. За исключением Мэтта Смита (он тянул роль на амбициях и железном характере) и Кристофера Экклстона (актёр такого уровня способен практически на всё), Доктора ньюскула — фанаты сериала с детства. Не в смысле «потому что так надо говорить из вежливости на интервью», а на самом деле. Дэвид Теннант мечтал сыграть Доктора с трёх лет, Питер Капальди в пять лет строил декорации из обувных коробок, собирал автографы актёров, сыгравших Доктора, позже писал письма продюсерам сериала (они в ответ присылали ему сценарии старых эпизодов). Они были вовлечены в этот мир, а Джоди Уиттакер — нет, и это чувствуется.



«Сила Доктора» должен был стать уникальным спецвыпуском, где зрители прощаются с эпохой очередной версии Повелителя Времени. Регенерация меняет всё, для поклонников это может быть даже болезненным моментом, ведь герои, к которым они привыкли, уйдут, но здесь каждое прощание вызывает в лучшем случае облегчение, а по большей части вообще ничего. Ничего вообще! Да когда в «Докторе» такое было! Каждое изменение в проекте всегда ощущалось событием, спецэпизод же ими даже перекармливает, но каждый злодей не имеет значения, старые спутники напоминают клуб бывших жён, а все остальные камео нивелируются до уровня марвеловского «Человека-паука: Нет пути домой». Фансервис, маскирующий отсутствие оригинальных идей, смысла, подлинности. Для «Доктора Кто» такое просто немыслимо.



С приходом Чибнелла 11 сезон «Доктора Кто» стартовал в Великобритании с 11 млн. просмотров, а финишировал с антирекордными 4,69 млн. Фанаты бросили смотреть сериал из милосердия, никому не хочется быть причастным к чему-то настолько садистскому. Интуитивно Крис Чибнелл даже кажется шпионом, которого враги «Доктора Кто» внедрили в сериал, чтобы разрушить всё, что кропотливо строилось, сохранялось, реставрировалось и годами держалось на неприкосновенном высочайшем уровне мастерства. У сериала бывали взлёты и падения, но это опустошающее пике беспрецедентно. Такой тьмы «Доктор Кто» ещё не видел. Где поклонник проекта побежит скупать амитриптилин во всех аптеках в радиусе нескольких километров, нехувианин увидит просто ущербный сай-фай выпад и не поймёт, почему вокруг него столько шума и ореола священного трепета. Не судите «Доктора Кто» по эпохе правления Чибнелла, пересмотрите сезоны хотя бы ньюскула, чтобы понять, что на самом деле сериал совсем другой.



Очевидно, спецвыпуск не показателен и вообще способен причинить почти физическую боль, но в основном он ощущается как приём у стоматолога, который вот-вот закончится. Приятного мало, но облегчение уже маячит на горизонте. На «Силу Доктора» невольно смотришь даже с несколько апокалиптичной перспективы. Так смотрят на конец света, последний день Помпеи, финал «Меланхолии» Ларса фон Триера. Мы ничего не можем сделать, регресс необратим, плагиат уже не удивляет. Да, одна из планет похожа на Звезду смерти из «Звёздных войн» (конечно, «Доктор Кто» и Disney нынче не разлей вода, но не до такой же степени), да, концепт ЮНИТ и картин, в которых злодеи дают о себе знать, был буквально в «Дне Доктора». Тоже противоречивый эпизод, тогда шоураннером был Стивен Моффат, которому поклонники сериала спасибо не скажут (он разрушил канон и всю мотивацию Доктора, что было слишком претенциозно), но до посредственности Чибнелла ему как до Луны.



Да-да, аппарат для принудительной регенерации в спецвыпуске выглядит практически как радиационная камера в конце четвёртого сезона, где Десятый Доктор столкнулся (опять же!) с Мастером. Тогда шоураннером сериала был Рассел Т. Дэвис. Он легендарен, в своё время перезапустил проект, писал гениальные сценарии. Например, нет ничего страшнее эпизода «Полночь», где показаны худшие стороны человеческой природы. В замкнутом пространстве без видимого пришельца динамика серии сохранялась за счёт исключительного текста и игры Дэвида Теннанта — не менее исключительной. То, что он сделал с Доктором, вообще невозможно повторить даже ему самому — оттого возвращение актёра к роли Повелителя Времени и кажется таким грустным.



Но, возможно, необходимым. Рассел Т. Дэвис в очередной раз подбирает сериал в плачевном состоянии, ему нужно было что-то невозможное, чтобы поставить проект на ноги. Дэвид Теннант был невозможным, и если на прежнем уровне его Доктор не сработает, всё равно будет гораздо лучше, чем было. К тому же, надо мягко подготовить зрителей к Пятнадцатому воплощению Повелителя времени. Те, кто смотрел «Половое воспитание», знают, что Шути Гатва там на раз-два переигрывал вечно потерянного главного героя и добрую половину каста даже не за счёт эксцентричности своего персонажа, а потому что он хороший актёр.



Но обвинений в мискасте ему не избежать. Он совсем не похож на предыдущие версии Повелителя Времени, на втором месте нападок — возраст. Актёру сейчас 30 лет, но это не самая молодая версия Доктора. Самой молодой был Мэтт Смит (попал в проект в 26 лет). Давление со стороны фандома и так дело обычное, а после старта масштабного партнёрства с Disney ставки вырастут ещё больше. Сейчас сериалу нечего терять, а то были бы опасения, не испортит ли его столь тесная привязка к медиаконгломерату. Не растеряет ли он свою самобытность, не пойдёт ли на компромисс — уже вопросы неактуальные.



При всём величии Рассела Т. Дэвиса непонятно, как он будет соскребать с асфальта этот растерзанный, но культовый сериал. Перед ребутом «Доктор Кто» не выходил почти десять лет, и это сыграло далеко не последнюю роль в тёплом приёме, устроенном перезапуску. Сейчас у шоураннера столько времени нет. Утешительные спецвыпуски с Четырнадцатым Доктором (Теннантом) выйдут в ноябре 2023-го, а Шути Гатва в образе Повелителя Времени покажется уже в следующем декабре. И если у Доктора есть ТАРДИС, то у поклонников сериала — нет. До лучших времён проекта время не перемотаешь, им остаётся вариться во впечатлениях от спецэпизода, который хочется забыть как страшный сон.