 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Критики в восторге от нового «Восставшего из ада» «В 40 всё будет кончено» — Наоми Уоттс «предсказали» конец карьеры, когда она перестанет быть сексуальной Кровососущий кроссовер: Блэйд и Дракула работают вместе в новой серии Издательство DC сильно изменит образ Бейна в 2023 году «Аяка» — анонс и тизер оригинального аниме от авторов франчайза «K»
← Все рецензии О сериалеВидео / 62Кадры / 1153Постеры / 59Разное / 39Фанарт

Доктор Кто

Doctor Who

Рецензии ВсеяредакцииНовый виток (Рецензия на «День Доктора») (Лев Гринберг)В чём сила, Доктор? (спецвыпуск «Сила Доктора») (Катерина Воскресенская)Эпизодники6x01-6x026x036x046x076x086x096x106x116x126x136x147x017x027x037x047x057x067x077x087x097x107x117x127x13Приквел финала 7 сезона7x14 (финал сезона)8x018x028x03
В чём сила, Доктор? (спецвыпуск «Сила Доктора»)

Что вы знаете о болевом шоке, дамы и господа? Фанаты «Доктора Кто» точно всё. Последние несколько сезонов проекта хувиане, замерев от ужаса, наблюдают уничтожение одного из старейших сериалов в истории телевидения. Национальное достояние Великобритании превратилось в экранизацию бездушного глупого фанфика, и это сравнимо с вандализмом, варварством, повреждением объектов культурного наследия. «Сила Доктора» в том, что после этого спецэпизода Крис Чибнелл, чьи сценарии ни что иное как доказательство существования дьявола, вернёт ключи от ТАРДИС.

Как он мог так поступить с «Доктором Кто», от которого так фанател? В 1986 году Чибнелл, представляя фан-сообщество сериала, пришёл на шоу BBC Open Air, чтобы раскритиковать сценаристов за 23 сезон. Кто бы говорил — то, что он сделал, не идёт ни в какое сравнение даже с докторовским ньюскулом, не говоря уже о классическом «Докторе Кто». И всё же даже по первым минутам спецэпизода считывается фанатский бэкграунд экс-шоураннера. Сценарий хоть и позорный, явно писался со знанием дела. Все докторокомпоненты на месте, но на экране всё выглядит вымученно. Персонажи крайне искусственно пытаются быть лихими и бесшабашными (в эпизоде с лестницей это особенно заметно), да и есть ли там персонажи? Спутников можно с лёгкостью заменить предметами мебели, а Джоди Уиттакер — ходячий пример того, что если в течение пяти лет упорно пародировать Десятого Доктора, в конце концов буквально в него и превратишься.

Тотальное отсутствие индивидуальности Тринадцатого Доктора оправдать нечем. Уиттакер такая сильная актриса, она способна на большее, чем косплей Десятого, но в жестах, мимике, поведении её версия Доктора всю дорогу была несамодостаточной. Первая женщина в этой роли, она могла перевернуть представление о Повелителе Времени. Он может быть кем-угодно, Доктор изменчив, он не человек, даже если его спутники или зрители иногда об этом забывают.

Но для этого образа Уиттакер недоставало харизмы — и дело не в том, что Доктор не мужчина (об этом же все переживали). Например, у Джо Мартин, сыгравшей Доктора-Беглеца, её навалом, даже жалеешь, что не она играла Повелителя Времени хотя бы последние пару сезонов. С таким шоураннером это дело не спасло бы, но было бы не так обидно от утекающего свозь пальцы потенциала проекта. Мартин колоритна и убедительна — веришь, что она Доктор.

К слову об убедительности, даже новый Мастер (Саша Дхаван), который до этого спецэпизода вызывал в основном недоумение, в «Силе Доктора» просто превзошёл себя! В Лондоне 2022 года, дореволюционной России 1916-го, ЮНИТ или Зимнем дворце, Распутин ли, сейсмолог или главный противник Доктора — он хорош везде. Правда, временами напоминает Джокера (внезапно) версии Джареда Лето (безумный и всё) — даже на его ТАРДИС написано «HAHAHAHA», только летоджокер пошёл дальше, у него это написано на теле.

Важно понимать, что в непопулярности Тринадцатого Доктора виновата не Джоди Уиттакер, она блестящая актриса, скованная рамками, в которые её загнали (латать каждую сюжетную дыру и логическую нестыковку репликой «нет времени» — признак творческой беспомощности, и это уже вопрос сценария). Но и отношение к «Доктору Кто» сыграло свою роль. За исключением Мэтта Смита (он тянул роль на амбициях и железном характере) и Кристофера Экклстона (актёр такого уровня способен практически на всё), Доктора ньюскула — фанаты сериала с детства. Не в смысле «потому что так надо говорить из вежливости на интервью», а на самом деле. Дэвид Теннант мечтал сыграть Доктора с трёх лет, Питер Капальди в пять лет строил декорации из обувных коробок, собирал автографы актёров, сыгравших Доктора, позже писал письма продюсерам сериала (они в ответ присылали ему сценарии старых эпизодов). Они были вовлечены в этот мир, а Джоди Уиттакер — нет, и это чувствуется.

«Сила Доктора» должен был стать уникальным спецвыпуском, где зрители прощаются с эпохой очередной версии Повелителя Времени. Регенерация меняет всё, для поклонников это может быть даже болезненным моментом, ведь герои, к которым они привыкли, уйдут, но здесь каждое прощание вызывает в лучшем случае облегчение, а по большей части вообще ничего. Ничего вообще! Да когда в «Докторе» такое было! Каждое изменение в проекте всегда ощущалось событием, спецэпизод же ими даже перекармливает, но каждый злодей не имеет значения, старые спутники напоминают клуб бывших жён, а все остальные камео нивелируются до уровня марвеловского «Человека-паука: Нет пути домой». Фансервис, маскирующий отсутствие оригинальных идей, смысла, подлинности. Для «Доктора Кто» такое просто немыслимо.

С приходом Чибнелла 11 сезон «Доктора Кто» стартовал в Великобритании с 11 млн. просмотров, а финишировал с антирекордными 4,69 млн. Фанаты бросили смотреть сериал из милосердия, никому не хочется быть причастным к чему-то настолько садистскому. Интуитивно Крис Чибнелл даже кажется шпионом, которого враги «Доктора Кто» внедрили в сериал, чтобы разрушить всё, что кропотливо строилось, сохранялось, реставрировалось и годами держалось на неприкосновенном высочайшем уровне мастерства. У сериала бывали взлёты и падения, но это опустошающее пике беспрецедентно. Такой тьмы «Доктор Кто» ещё не видел. Где поклонник проекта побежит скупать амитриптилин во всех аптеках в радиусе нескольких километров, нехувианин увидит просто ущербный сай-фай выпад и не поймёт, почему вокруг него столько шума и ореола священного трепета. Не судите «Доктора Кто» по эпохе правления Чибнелла, пересмотрите сезоны хотя бы ньюскула, чтобы понять, что на самом деле сериал совсем другой.

Очевидно, спецвыпуск не показателен и вообще способен причинить почти физическую боль, но в основном он ощущается как приём у стоматолога, который вот-вот закончится. Приятного мало, но облегчение уже маячит на горизонте. На «Силу Доктора» невольно смотришь даже с несколько апокалиптичной перспективы. Так смотрят на конец света, последний день Помпеи, финал «Меланхолии» Ларса фон Триера. Мы ничего не можем сделать, регресс необратим, плагиат уже не удивляет. Да, одна из планет похожа на Звезду смерти из «Звёздных войн» (конечно, «Доктор Кто» и Disney нынче не разлей вода, но не до такой же степени), да, концепт ЮНИТ и картин, в которых злодеи дают о себе знать, был буквально в «Дне Доктора». Тоже противоречивый эпизод, тогда шоураннером был Стивен Моффат, которому поклонники сериала спасибо не скажут (он разрушил канон и всю мотивацию Доктора, что было слишком претенциозно), но до посредственности Чибнелла ему как до Луны.

Да-да, аппарат для принудительной регенерации в спецвыпуске выглядит практически как радиационная камера в конце четвёртого сезона, где Десятый Доктор столкнулся (опять же!) с Мастером. Тогда шоураннером сериала был Рассел Т. Дэвис. Он легендарен, в своё время перезапустил проект, писал гениальные сценарии. Например, нет ничего страшнее эпизода «Полночь», где показаны худшие стороны человеческой природы. В замкнутом пространстве без видимого пришельца динамика серии сохранялась за счёт исключительного текста и игры Дэвида Теннанта — не менее исключительной. То, что он сделал с Доктором, вообще невозможно повторить даже ему самому — оттого возвращение актёра к роли Повелителя Времени и кажется таким грустным.

Но, возможно, необходимым. Рассел Т. Дэвис в очередной раз подбирает сериал в плачевном состоянии, ему нужно было что-то невозможное, чтобы поставить проект на ноги. Дэвид Теннант был невозможным, и если на прежнем уровне его Доктор не сработает, всё равно будет гораздо лучше, чем было. К тому же, надо мягко подготовить зрителей к Пятнадцатому воплощению Повелителя времени. Те, кто смотрел «Половое воспитание», знают, что Шути Гатва там на раз-два переигрывал вечно потерянного главного героя и добрую половину каста даже не за счёт эксцентричности своего персонажа, а потому что он хороший актёр.

Но обвинений в мискасте ему не избежать. Он совсем не похож на предыдущие версии Повелителя Времени, на втором месте нападок — возраст. Актёру сейчас 30 лет, но это не самая молодая версия Доктора. Самой молодой был Мэтт Смит (попал в проект в 26 лет). Давление со стороны фандома и так дело обычное, а после старта масштабного партнёрства с Disney ставки вырастут ещё больше. Сейчас сериалу нечего терять, а то были бы опасения, не испортит ли его столь тесная привязка к медиаконгломерату. Не растеряет ли он свою самобытность, не пойдёт ли на компромисс — уже вопросы неактуальные.

При всём величии Рассела Т. Дэвиса непонятно, как он будет соскребать с асфальта этот растерзанный, но культовый сериал. Перед ребутом «Доктор Кто» не выходил почти десять лет, и это сыграло далеко не последнюю роль в тёплом приёме, устроенном перезапуску. Сейчас у шоураннера столько времени нет. Утешительные спецвыпуски с Четырнадцатым Доктором (Теннантом) выйдут в ноябре 2023-го, а Шути Гатва в образе Повелителя Времени покажется уже в следующем декабре. И если у Доктора есть ТАРДИС, то у поклонников сериала — нет. До лучших времён проекта время не перемотаешь, им остаётся вариться во впечатлениях от спецэпизода, который хочется забыть как страшный сон.

   
   
Поделиться:
Катерина Воскресенская
30 октября 2022
 
Оценка автора
Стерильно
Читательский рейтинг
67%
Ваша оценка
Оценки авторов КГ

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Шути Гатва рассказал о величайшем злодее «Доктора Кто»
 
Дэвид Теннант переживал о возвращении в «Доктора Кто»
 
Над «Доктором Кто» Мэтту Смиту работалось сложнее, чем над «Домом Дракона»

Тоже интересно

 
Кино «Меня должны убить»: Александр Петров под видом Есенина бежит из СССР в триллере «Декабрь» (тизер)
 
Зелёная Татьяна Маслани, зелёный Марк Руффало, зелёный Тим Рот в трейлере «Женщины-Халка»
 
Кино Мастеру повезло: Юлия Снигирь всё же сыграет голую Маргариту в переосмыслении Булгакова
 
Кино Половина российских кинотеатров не переживут повторного карантина
 
Приквел «Властелина колец» обзавёлся официальным синопсисом
 
Кино Очередной миллиардник — вышел трейлер спортивной драмы «Чемпион мира» с Константином Хабенским и Иваном Янковским
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду – 445: Спермобиоз разума
 
9ЕВА – 501: (Не) скучающие божества
 
0Телеовощи – 467: Орки-инцелы
 
3ЕВА
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 538: «Клерки 3», «Ночной оборотень», Дуэйн «Спаситель Всея DC» Джонсон
 
4Ноль кадров в секунду – 444: Инвалиды Готэма
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Телеовощи – 466: Тайна какого-то мужика
 
5ЕВА – 499: За безопасный [меч]
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 537: «Сердце Пармы», «Телефон мистера Харригана», «Восставший из ада»
 
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru