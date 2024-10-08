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Властелин колец. Кольца власти

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Рецензии ВсеяредакцииДолгожданные гости (Кирилл Илюхин)Тень прошлого (Кирилл Илюхин)Зло слишком сильно (Сезон 2) (Кирилл Илюхин)
Зло слишком сильно (Сезон 2)

В финале второго сезона говорят: «Не всё можно исправить». И герои, несомненно, правы. Нельзя строить дом на гнилом фундаменте посреди болот. Нельзя спасать утопающего, когда тот пару лет как покоится на дне. Нельзя… в общем, спасать то, что поздно спасать. Но второй сезон «Колец власти» будто не знает об этом правиле. В своей упёртой манере и вопреки логике он отвергает ужасающий первый сезон, чтобы напомнить за что люди так сильно любили и книги британского профессора, и фильмы новозеландского режиссёра. А любят их за…

Существует популярное мнение, что вместо собственного сценария авторам проекта Amazon надо было экранизировать «Сильмариллион». Размах там действительно божественный, а количество персонажей может потягаться в равном кулачном бою с трудами другого писателя с инициалами Р. Р. Вот только если в «Песне Льда и Огня» есть центральная сюжетная линия, то «Сильмариллион» скорее тянет на сборник биографий с вкраплением невероятных любовных линий и драк пёсиков. Это не сказка и даже не хорошая история, а летопись, которую и понять-то сложно, не то что экранизировать. Нет, любят Толкина не за «Сильму», и даже не за трёхстраничное описание оврагов и дубов. Его любят за мир, сюжет и взаимоотношения между персонажами, подпитывающими друг друга надеждой даже в самый тёмный час. Все три элемента неразрывно связаны между собой — удалишь одно, и всё волшебство сгорит, не доходя до вулкана.

Поэтому ну его, этот «Сильмарилион», пусть в нём и есть масса историй, которые можно рассказать. Война Последнего Союза занимает в книге микроскопическую часть от всего прочего материала и не особо централизуется на личных вещах. Сериал же, вполне официальный фанфик по мотивам, имеет право рассказать о последних годах Второй Эпохи Средиземья как ему хочется, дополняя вымыслом и слегка сокращая события с нескольких столетий до дней.

И вот тут мы заходим в мрачные болота Дагорлада. «Имеет право рассказать» и «рассказывает хорошо» — это две большие тролльские разницы. Первый сезон заваливал экран деньгами, но всё у него получалось из рук вон плохо. Персонажи почти всегда раздражали или не соответствовали своим типажам, а поэтому и сама история становилась неинтересной. Остроухая блондинка бегала по лесам и островам, искала персонажа, который со второй серии бегал с ней рядом — и это буквально центральная сюжетная линия! До появления Колец из названия сериала пришлось ждать буквально весь сезон. Ну кто такое выдержит-то? Потому и второй сезон встречали холодно, если вообще встречали.

Однако, и это никак не укладывается в голове, второй сезон возвышается над первым, как Гендальф над хоббитами (ну или Балрог над Дарином старшим, кому как нравится). Был ли это изначальный план или авторы получили обратную связь секирой в голову — неизвестно. Но выводы точно были сделаны, работа проведена, и в воздухе неожиданно завитал запах того самого волшебства. А если ты в чём-нибудь сомневаешься, господин Мериадок, всегда полагайся на свой нюх. Такое правило.

История сменила курс и получила стержень. Кольца власти куются, как и интриги полностью изменившегося Саурона. Теперь он тот самый обманщик Аннатар, эльф, убедивший кузнеца Келебримбора выковать кольца. Его коварство и сила возросли. Теперь он способен забираться так глубоко в разум бедного кузнеца, что тот начинает видеть мир совсем иным, а потом и вовсе теряет разум. Вокруг ковки и вертится сюжет: эльфы ищут Саурона, урук Адар собирает войско, чтобы навсегда остановить бывшего повелителя, ну а гномы добывают мифрил, сходя с ума от жадности, распространяемой кольцами. До знаменитого Diablo II, конечно же, тоже докопались, и ему это не понравилось.

Есть и другие линии, поменьше. Гендальф и хоббиты находят старинного персонажа Толкина, которого он вставил во «Властелина колец» прямиком из своих стихотворений. Есть и злобный колдун, притворяющийся хорошим, но уже не ограничивающий себя моралью. На этом фоне совсем мелким будет путь Исилдура домой, а уж месть Арондира и вовсе проходит мимоходом.

Куда больше уделяется времени захвату власти в Нуменоре Ар-Фаразоном и свержение королевы Мириэль. В сериале обошлось без инцеста с династическим браком, что большое упущение. Вполне официально могли бы сыграть на поле сериала-конкурента. Сейчас правление Ар-Фаразона выглядит, как мелкий переворот, что меркнет на фоне осад крепости в Эрегионе и восхождения Врага с могущественными артефактами за пазухой. Однако дайте время, и седобородый честолюбец заметно преобразит Средиземье, да так, что даже потомки нуменорцев станут в ужасе припоминать этот момент.

Но не будем забегать вперёд, есть что разобрать в настоящем. А в настоящем всё внезапно стало лучше, потому что избавилось от худшего. Не нравилась сюжетная линия про мамку и сыном-идиотом? Вот вам мёртвая мамка, а сын за весь сезон сказал от силы пару фраз. Раздражает черноэльф Арондир? Во втором сезоне он появляется редко, по большей части молчит и просто эффектно дерётся. Нравились гномы и Гендальф с хоббитами? Всё сохранили, пусть они и не занимают центральное место в сюжете. По-хорошему и кривляния Морвет Кларк (Галадриель) можно было убрать, но увы, финальная её битва практически полностью состоит из плохой актёрской игры. Зато до этого финала ей не дают проявлять эмоции, и выходит даже хорошо! Недоставало отсылочек к Толкину? Завезли целый вагон и маленькую тележку, причём даже того, что Питер Джексон в свою трилогию не вставлял: Бомбадил, Могильники, ну и жёны энтов (но там их и так быть не должно). Кстати, отсылочек и визуальных приёмов из кинотрилогии тоже стало больше — похоже, авторы перестали стесняться заимствований и оторвались на всю.

Визуал и музыка по-прежнему держатся на крайне высокой планке. Подражание Говарду Шору у Бэра Маккрири остаётся на том же уровне. Ну а к графике претензий быть не может в принципе. Мало какой сериал может позволить себе столько магии вокруг Тома Бомбадила, а потом ещё и бахнуть осадой города на пару серий. Тут второй сезон «Дома дракона», оставивший всё самое вкусное на потом, откровенно говоря, отстаёт. А ведь в прошлый раз он давал жару этим эльфам!

Что действительно осталось плохим, так это кастинг некоторых действующих лиц, а также практически всех статистов. Разноцветных эльфов не только стало больше, авторы как будто умышлено стараются всегда держать в кадре как можно большую подборку цветов и полов. Плохо не то, что они пытаются это делать — плохо то, как нелепо начинают выглядеть все эти сцены. Такое столпотворение чёрных, азиатских, даже индейских эльфов разрушает магию, которую сериал всеми силами пытается создать. Выстрелите себе в ногу из арбалета, вам и в половину не будет так больно.

Так что перейдём к главному плюсу, достоинству и Сильмариллу сериала. В отличие от авторов сериальной адаптации, допустим, «Ведьмака», местные сценаристы, композитор и режиссёры точно знакомы с первоисточником. Наверняка не все, но большинство. И не просто знакомы. Они его любят настолько, насколько можно требовать от них этой любви. Они заполняют картинку деталями, которые не заметят рядовые зрители, но обязательно заметят преданные читатели. Там, где нужно, они сыграют несколько нот очень знакомых музыкальных тем, и кто знаком с «Властелином колец» только по фильмам, тоже может улыбнуться своим воспоминаниям. Авторы только сейчас начали чувствовать эту силу и стараются передать её зрителю. А раньше так можно было, а?

Но, увы, как сказано вначале — не всё можно исправить. Первый сезон так наломал дров, что сериалу, да и зрителю крайне тяжело вернуться, поверить, втянуться и принять. Первый сезон был полнейшим издевательством над всеми, кто хоть краем глаза или уха соприкасался со Средиземьем. И вот мы здесь, где невозможно развернуть время вспять и сразу вычеркнуть все многочисленные ошибки прошлого. Возможно, второй сезон страдал бы куда меньше, если бы авторам не пришлось тянуть ненужные и деструктивные для повествования линии.

Пока просто верим, что дальше станет лучше. Подвижки и верный курс у авторов уже есть.

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Кирилл Илюхин
8 октября 2024
 
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Кино
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