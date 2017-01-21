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«Вражда» — промо-ролик

В этом году на телеэкраны выйдет ещё одна антология от Райана Мёрфи — «Вражда».

Первый восьмисерийный сезон расскажет о войне двух кинодив — Джоан Кроуфорд (Джессика Лэнг) и Бетт Дэвис (Сьюзен Сарандон), достигшей пика на съёмках кинокартины «Что случилось с Бэби Джейн?». Психологический триллер, вышедший в прокат в 1962 году, покорил публику, был одобрен критиками и обрёл статус культового. Однако непримиримая вражда главных актрис оказалась страшнее любого триллера и превратила их совместное пребывание на съёмочной площадке в кошмар.

В главный актёрский состав наравне с Лэнг и Сарандон записались Альфред Молина, Стэнли Туччи, Джуди Дэвис и Доминик Бёрджесс.

Мёрфи числится режиссёром нескольких эпизодов и исполнительным продюсером проекта наряду с Брэдом Питтом и Деде Гарднер («Игра на понижение»). Производством заведуют Fox 21 TV Studios и Plan B.

 
 
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