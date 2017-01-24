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«Оскар» 2017 года — список номинантов на получение премии (прямая трансляция)

Сегодня ровно в 16:18 по московскому времени Американская киноакадемия начнёт прямую трансляцию оглашения списка номинантов на получение премии «Оскар» 2017 года — уже 89-й по счёту.

Мероприятие пройдёт в зале Dolby Theatre, что расположен в ТРЦ Hollywood & Highland Center (Голливуд, Лос-Анджелес). Чтобы оживить процесс, Академия пригласила 11 оскаровских лауреатов и номинантов рассказать о забавных случаях, связанных с «Оскаром» (не 2017, а вообще), а также дать несколько советов новичкам — видимо, «Как делать вид, что ты страшно удивлён», «Как правильно рыдать при получении статуэтки» и «Как привносить политику туда, где ей не место». Среди гостей ожидаются такие не последние в Голливуде люди, как Гильермо дель Торо, Террес Ховард, Гленн Клоуз и Кен Ватанабе.

Расписание у трансляции примерно такое:

  • 16:18 — Начало объявления номинантов на «Оскар» 2017 года
  • 16:25 — Перерыв
  • 16:30 — Продолжение объявления номинантов
  • 16:38 — Конец мероприятия

По счастью, церемония объявления номинантов будет транслироваться на YouTube. Мы же, в свою очередь, решили прокомментировать это безобразие в прямом эфире — будет своего рода тестирование уже обещанного нами обсуждения церемонии вручения премии «Оскар» 2017 года.

Обе трансляции — и оскаровскую, и нашу — можно будет посмотреть, пройдя под кат. Присоединяйтесь к нашему обсуждению!

Трансляция:

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Подкасты
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