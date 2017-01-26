Важные новости, дамы и господа! Marvel Entertainment и Square Enix заключили договор о продолжительном сотрудничестве, которое растянется на много лет и породит далеко не одну игру. И речь не о каких-нибудь мобильных поделках (хотя и без них нас наверняка не оставят): первым делом издатели анонсировали игру по «Мстителям», создавать которую будут Crystal Dynamics (последние пять частей франчайза Tomb Raider) и Eidos Montréal (Deus Ex: Human Revolution и его сиквел).

Детали «Мстителей» от Square Enix пока не разглашаются, а анонсы будущих проектов этого союза мы и вовсе не увидим до 2018 года. Но теперь у Disney есть договоры аж с двумя крупными издателями: EA трудится над «Звёздными войнами», в то время как за игры про супергероев теперь отвечает Square Enix. Можно устраивать дружеские соревнования!