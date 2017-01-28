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Первоисточники: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джастин Люпе и Брида Вул пополнили каст сериала «Мистер Мерседес»

Джастин Люпе («Бесстыдники») и Брида Вул («Косяки») присоединились к актёрскому составу триллера «Мистер Мерседес» на канале AT&T Audience.

Экранизация одноимённого романа Стивена Кинга повествует об отставном детективе Билле Ходжесе. Он получает несколько писем от преступника, въехавшего на угнанном «Мерседесе» в толпу горожан и берётся за собственное расследование.

Джастин Люпе сыграет кузину Джейни Паттерсон — Холли Гибни, которая становится партнёром Билла по расследованию. Холли психически нездорова, однако чрезвычайно наблюдательна и нестандартно мыслит. Брида Вул воплотит на экране образ Лу Линклеттер (в первоисточнике  Фредди Линклеттер), весёлой и жизнерадостной девушки, работающей в магазине вместе с главным протагонистом  Брейди «Мистером Мерседесом» Хартсфилдом.

В главных ролях уже заявлены Брендан Глисон («Грань будущего»), Гарри Тредэвэй («Ужасы по дешёвке»), Энн-Маргрет («Рэй Донован»), Келли Линч («Город мечты») и Мэри-Луиз Паркер («Косяки»).

Сценарий пишет Дэвид Э. Келли («Голиаф»). Режиссирует Джек Бендер («Игра престолов»). Оба являются исполнительными продюсерами наряду с Марти Бауэном и Уиком Годфри.

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Мистер Мерседес
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