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Судьба Майкла Майерса и нового «Хэллоуина» в руках храбрых перцем

Легендарный режиссёр и папа Майкла Майерса — Джон Карпентер — поделился первыми подробностями нового «Хэллоуина». Первым делом выяснилось, что Дэвид Гордон Грин («Храбрые перцем», «Ананасовый экспресс: Сижу, курю») срежиссирует фильм и напишет сценарий вместе с Дэнни Макбрайдом (те же фильмы, что у Грина).

Премьера новой части «Хэллоуина» состоится 19 октября 2018 года, когда франчайзу исполнится 40 лет.

Комментарий Карпентера:

Значит вам нужна Революция? Хотите встряхнуться и вернуть рокенрольный «Хэллоуин»? Я тоже. Вот и анонс, который вы так долго ждали: Дэвид Гордон Грин и Дэнни Макбрайд присоединяются к проекту для формирования основной творческой команды. Дэвид и Дэнни написали вместе сценарий и Дэвид станет режиссёром. Я остаюсь на своём посту исполнительного продюсера для консультаций и отзывов, если таковые потребуются. Дэвид и Дэнни пришли в мой офис вместе с продюсером Джейсоном Блумом и презентовали свою версию нового фильма... ОГО! Они врубаются. Думаю, вам понравится. Мне сорвало крышу. Может быть, я даже напишу для них музыку. Может быть.

Господа Грин и Макбрайд понимают весь груз надежд миллионов поклонников и обещают не разочаровать, а проложить новый путь в истории Майкла Майерса и «Хэллоуина». По их словам, смешно точно не будет.

1 Обсудить

Комментарии

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  • TrueОльга
    +
    10 февраля 2017 года

    Новость, которая достойна 1-ого апреля. Чего это Дэнни Макбрайда в серьезные фильмы потянуло? Сначала вон Чужой: Ковенант, теперь Майкл Майерс.

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