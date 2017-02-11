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Первоисточники: www.slashfilm.comwegotthiscovered.comew.comscreenrant.com Прямая ссылка на новость:

Эндрю Стэнтон снимет два эпизода второго сезона «Очень странных дел»

Ни дня без новостей об «Очень странных делах». Во-первых, режиссёрский состав второго сезона не ограничится Россом и Мэттом Дафферами и Шоном Леви («Живая сталь») — к съёмочной группе присоединится дважды оскароносец Эндрю Стэнтон («В поисках Немо», «ВАЛЛ-И», «Джон Картер»), для которого работа над сериалом станет телевизионным дебютом.

Невероятно продуктивный и талантливый Эндрю Стэнтон известен в первую очередь как участник творческой команды Pixar Animation Studios, где он числится не только режиссёром, но и сценаристом, исполнительным продюсером и художником-аниматором. Ко всему прочему, по словам Леви, автор «Истории игрушек» — большой фанат «Очень странных дел» и сам предложил свою кандидатуру:

Как-то раз Эндрю совершенно неожиданно позвонил и сказал: «Обожаю этот проект и очень хотел бы в нём поучаствовать».

Эндрю Стэнтону доверили снимать пятый (The Storm) и шестой (The Pollywog) эпизоды. Первый, второй, восьмой и девятый снимут Дафферы, Леви режиссирует третий и четвёртый, а седьмая серия досталась Ребекке Томас («Уже не дети»).

Во-вторых, названия эпизодов, объявленные в августовском тизере второго сезона, изменят, чтобы сохранить в тайне сюжетные твисты, а часть из них, по словам Мэтта Даффера, изначально были обманками:

Некоторые заголовки изменятся, а некоторые мы намеренно скрыли, потому что люди в этом чёртовом интернете слишком уж умные. Вы видели, что случилось с «Миром Дикого Запада» — они всё разгадали! Я смотрел видеоролики, где люди анализируют названия эпизодов, и большинство авторских догадок оказались верными.

В-третьих, Мэтт Даффер обмолвился о судьбе Одиннадцатой, хотя главная тайна уже известна — героиня жива:

Хочу, чтобы вы знали, Эл вернётся, она — очень важная часть второго сезона. Мы углубимся в её историю, её прошлое. Узнаем, откуда она и подробнее расскажем о программе, в которой Эл участвовала.

Премьеру продолжения «Очень странных дел» создатели обещают в октябре.

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Комментарии

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  • Возмутившись
    +
    11 февраля 2017 года

    Как-то раз Эндрю совершенно неожиданно позвонил и сказал: «Обожаю этот проект и очень хотел бы в нём поучаствовать».

    Я бы сам там хоть уборщиком работал бы.

  • Кирилл Кириллов
    +
    11 февраля 2017 года

    мультфильмы он умеет снимать, а вот про кино это тяжело сказать, ведь его Джон картер был довольно плох.

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