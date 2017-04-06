Итоги розыгрыша призов с символикой фильма «Могучие рейнджеры»

А мы подводим итоги розыгрыша призов с символикой фантастического боевика «Могучие рейнджеры» по результатам нашего теста «Какой вы Могучий рейнджер». Напомним, что мы вместе с компанией Disney разыгрывали десять футболок с персонажами из фильма.
Заявок на получение призов пришло много, однако порадовать подарками мы можем лишь десятерых наших читателей. Всех остальных призываем продолжать участвовать в розыгрышах. Когда-нибудь обязательно повезёт и вам!
А вот и наши победители — в ближайшее время мы свяжемся с ними для уточнения адреса доставки.
- Байрак Андрей
- Высочанская Ольга
- Кравченко Никита
- Лесневский Максим
- Мальцева Елена
- Михалева Мария
- Сергеев Иван
- Симанов Петр
- Тюренкова Ксения
- Фирсов Евгений