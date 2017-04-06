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Итоги розыгрыша призов с символикой фильма «Могучие рейнджеры»

А мы подводим итоги розыгрыша призов с символикой фантастического боевика «Могучие рейнджеры» по результатам нашего теста «Какой вы Могучий рейнджер». Напомним, что мы вместе с компанией Disney разыгрывали десять футболок с персонажами из фильма.

Заявок на получение призов пришло много, однако порадовать подарками мы можем лишь десятерых наших читателей. Всех остальных призываем продолжать участвовать в розыгрышах. Когда-нибудь обязательно повезёт и вам!

А вот и наши победители — в ближайшее время мы свяжемся с ними для уточнения адреса доставки.

  • Байрак Андрей
  • Высочанская Ольга
  • Кравченко Никита
  • Лесневский Максим
  • Мальцева Елена
  • Михалева Мария
  • Сергеев Иван
  • Симанов Петр
  • Тюренкова Ксения
  • Фирсов Евгений
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Розыгрыши Могучие рейнджеры
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Подкасты
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