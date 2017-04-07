Сборы фильмов в России за четверг, 6 апреля

- №ФильмСборы (рубли)±К-тВсего
- 113 326 503120813 326 503
- 2Призрак в доспехах
Ghost in the Shell11 100 000−79,0%957327 700 000
- 3Уйти красиво
Going In Style5 900 0005955 900 000
- 4Босс-молокосос
Boss Baby5 846 311−87,0%11531 191 176 694
- 5Лекарство от здоровья
A Cure for Wellness5 521 000−66,0%680127 981 694
- 6Смурфики: Затерянная деревня
Smurfs: The Lost Village1 800 000−85,0%1122141 000 000
- 7Последствия
Aftermath1 383 1394201 383 139
- 8Байбаймэн
The Bye Bye Man1 366 1644261 366 164
- 9Живое
Life1 100 000−86,0%391285 200 000
- 10Красавица и Чудовище
Beauty and the Beast1 000 000−87,0%349715 000 000