EVE: Valkyrie — трейлер обновления Groundrush

11 апреля популярная VR-игра EVE: Valkyrie получит очередной бесплатное обновление. Groundrush вытянет перестрелки из глубин космоса и перенесёт их на первую наземную карту в игре — Solitude. Среди других изменений числятся новые фичи для режима Wormholes, добавленного в феврале и случайным образом искажающего правила (и визуальное оформление) стычек, а также увеличение числа режимов, поддерживающих кооперативную игру.

EVE: Valkyrie вышла на PC ещё в марте 2016 года, а потом была портирована под PlayStation VR. Поначалу проект CCP Games заслуженно критиковали за нехватку контента, но если студия и дальше будет поддерживать игру регулярными бесплатными дополнениями, то в итоге её размеры удовлетворят даже самых охочих до КПД геймеров.