 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новый «Призрак в Доспехах» уже в работе «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»: розыгрыш толстовок и футболок Вся правда о «Призраке в доспехах»: манга, аниме, игры Destiny 2 действительно выйдет на PC «Годзилла: Планета кайдзю» — синопис, авторский состав и сэйю
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

EVE: Valkyrie — трейлер обновления Groundrush

11 апреля популярная VR-игра EVE: Valkyrie получит очередной бесплатное обновление. Groundrush вытянет перестрелки из глубин космоса и перенесёт их на первую наземную карту в игре — Solitude. Среди других изменений числятся новые фичи для режима Wormholes, добавленного в феврале и случайным образом искажающего правила (и визуальное оформление) стычек, а также увеличение числа режимов, поддерживающих кооперативную игру.

EVE: Valkyrie вышла на PC ещё в марте 2016 года, а потом была портирована под PlayStation VR. Поначалу проект CCP Games заслуженно критиковали за нехватку контента, но если студия и дальше будет поддерживать игру регулярными бесплатными дополнениями, то в итоге её размеры удовлетворят даже самых охочих до КПД геймеров.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео EVE: Valkyrie (PC, PlayStation 4)
 18 октября 2013 годаИгроМир 2013: Интервью об EVE: Valkyrie и Dust 514 3 мая 2014 годаПревью игры EVE: Valkyrie 4 апреляЯпонцы, увольнения и VR-MMORPG
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Мартовский Oculus Rift за $ 600
 
E3-2015: КГ о конференции Oculus VR
 
Новые игры октября 2016

Тоже интересно

 
Кино Готовы ли мы к «Охотникам за привидениями 2»?
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 122: Положи иллюзию!
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 49
 
Кино «Звёздные войны» угрожают «Аватару» — $ 813 миллионов за 9 дней
 
Кино Первым играет Нолан
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 47
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика