«А вот и три ангела!» — второй трейлер

К касту сериала про музыкальных лолек «А вот и три ангела!» (Tenshi no 3P) присоединились Кана Ханадзава (Тенщи в «Ангельских ритмах») и Юка Игучи (Индекс в «Индексе волшебства», Круш Карстен в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»). Они озвучат Коме Оги и Юдзуху Аигае. Сам сериал стартует в 10 июля.

«Комедия в стиле лоли-поп» рассказывает про старшеклассника Кё Мекуи, который из-за какой-то психологической травмы постоянно прогуливает школу. При этом у Кё есть хобби — писать песни для программ, синтезирующих голос. Однажды парень получает письмо от трёх пятиклассниц — плаксы Дзюн «Дзюн-тан» Гото, волевой Нодзоми «Зоми» Момидзидани и вечно сонной Соры «Ку» Канещиро. Девочки с самого раннего детства росли и воспитывались вместе, а теперь хотят, чтобы Кё помог им пробиться в мир большой музыки.