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Перенос игры Metal Gear Survive

Вы ещё помните, что Konami делает новую часть Metal Gear? И не простую, а кооперативный спин-офф о группе солдат, попавших в параллельное измерение после взрыва в конце Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes. Там им приходится предаваться занятиям, столь привычным любителям (и ненавистникам) модных «выживаторов»: собирать ресурсы, обустраивать базу и отбивать атаки местных зомбиподобных монстров.

Ну так Metal Gear Survive не выйдет в этом году. Ради «дополнительной полировки» проект отложили на начало 2018-го. Удивительное дело: даже без перфекционизма Кодзимы Metal Gear не поспевает к сроку.

8
Кадры из игры Metal Gear Survive
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Галерея Metal Gear Survive (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 17 сентября 2016 годаMetal Gear Survive — японский показ геймплея 17 августа 2016 годаMetal Gear Survive — кооператив на выживание в мире MGS
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