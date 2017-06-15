Перенос игры Metal Gear Survive

Вы ещё помните, что Konami делает новую часть Metal Gear? И не простую, а кооперативный спин-офф о группе солдат, попавших в параллельное измерение после взрыва в конце Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes. Там им приходится предаваться занятиям, столь привычным любителям (и ненавистникам) модных «выживаторов»: собирать ресурсы, обустраивать базу и отбивать атаки местных зомбиподобных монстров.

Ну так Metal Gear Survive не выйдет в этом году. Ради «дополнительной полировки» проект отложили на начало 2018-го. Удивительное дело: даже без перфекционизма Кодзимы Metal Gear не поспевает к сроку.